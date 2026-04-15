PSOE pide a Almeida "responsabilidad institucional" y más medios municipales ante la regularización de migrantes

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, durante el Pleno de Cibeles - PSOE/DIEGO VÍTORES

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha pedido al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, "responsabilidad institucional" y un refuerzo de los medios municipales ante el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes aprobado por el Gobierno de España.

"Le exijo a Almeida que abandone cualquier actitud de bloqueo y que actúe con responsabilidad institucional para garantizar la correcta aplicación del proceso de regularización extraordinaria que acaba de aprobar el Gobierno de España. El Ayuntamiento de Madrid tiene que poner todos los medios a su disposición para garantizar los recursos necesarios y que nadie se quede atrás", ha señalado Maroto en declaraciones remitidas a los medios.

La portavoz socialista ha defendido que esta regularización es una medida de "justicia social" que permite "reconocer derechos, reducir la precariedad" y reforzar "la cohesión social" en la ciudad. "En Madrid no puede haber ciudadanos de primera y de segunda", ha subrayado.

En concreto, el PSOE reclama ampliar los recursos de atención a la población migrante, especialmente las oficinas municipales de información, orientación y acompañamiento, tal y como recuerda en un comunicado. En este sentido, han advertido de que actualmente la ciudad cuenta con solo dos oficinas en Tetuán y Carabanchel para atender a un segmento que, según apuntan, representa en torno al 20% de la población de la capital. "Sin duda insuficiente para atender toda la demanda prevista", señala Maroto.

Cabe recordar que el PSOE llevó una iniciativa al Pleno de Cibeles el pasado mes de febrero para ampliar estas oficinas municipales hasta un mínimo de cinco, una propuesta que fue rechazada con los votos de PP y Vox.

El refuerzo de este recurso, explica el PSOE, permitiría ofrecer asesoramiento directo en la tramitación de documentación como el certificado de empadronamiento histórico y evitar situaciones de exclusión y abuso. "Estamos detectando que, en algunos casos, se está cobrando por trámites que son completamente gratuitos, lo que genera indefensión y agrava la vulnerabilidad de estas personas", han advertido.

Es por ello que creen que el Consistorio "debe poner todos los medios administrativos a su alcance" para facilitar estos trámites y reforzar temporalmente los servicios municipales implicados para "llegar en igualdad de condiciones a toda la ciudadanía".