PSOE pide a Ayuso que elija entre "derechos o áticos" y critica que busque "hacerse de oro con servicios públicos"

La portavoz del grupo socialista en la Asamblea, Mar Espinar, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha pedido este viernes a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que elija entre "derechos o áticos" y ha criticado que busque "hacerse de oro con los servicios públicos de todos los madrileños".

Lo ha indicado así en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después de que el Tribunal de Cuentas haya dado un plazo de cinco días al Ministerio Fiscal, a la empresa pública Planifica Madrid y a la Comunidad de Madrid para que se pronuncien sobre la procedencia de nombrar un delegado instructor que investigue la presunta adquisición irregular de un ático por parte de la empresa pública o, por el contrario, acuerde el archivo de la acción pública.

La portavoz socialista ha celebrado que el Tribunal de Cuentas haya dado así "un paso más" para investigar su hubo desvío de fondos para la adquisición del "aticazo en frente a la casa de la madre de la presidenta".

"Ellos están a eso, a comprar áticos y a no dar soluciones a los problemas reales de la gente", ha lamentado, a la vez que ha subrayado que "no vienen buenos tiempos para Ayuso", por lo que entiende "el nerviosismo y la pérdida de papeles".

Espinar espera que "cuanto antes" la diputación permanente del Congreso de los Diputados dé el visto bueno definitivo a los decretos de vivienda para defender los derechos "de los inquilinos y los pequeños propietarios", además de poner freno "a los fondos buitre".

En esta línea, ha destacado que los madrileños necesitan un gobierno "que les represente" y que dé soluciones "a los problemas reales que están gritando en la calle".