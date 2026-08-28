PSOE pide comparecencias de concejales de Hortaleza y Barajas tras superar el ruido de F1 hasta "27 veces" los límites

16 LECLERC Charles (mco), Scuderia Ferrari SF-26, action during the Formula 1 Dutch Grand Prix 2026, 12th round of the 2026 Formula One World Championship from August 21 to 23, 2026 on the Circuit Zandvoort, in Zandvoort, Netherlands - Photo Antonin Vince - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha pedido las comparecencias de los concejales de Hortaleza y Barajas, David Pérez y Juan Peña respectivamente, tras superar el ruido del circuito de la Fórmula 1 hasta "27 veces" los límites acústicos establecidos en la normativa.

En un comunicado, la formación ha señalado que las pruebas han registrado niveles "muy superiores" a los límites acústicos ordinarios establecidos en la normativa, que "evidencian la necesidad de medidas paliativas suficientes para proteger a los residentes".

"Esto no va de Fórmula 1 sí o Fórmula 1 no. Va de hacer las cosas bien, con transparencia y respetando a los vecinos y vecinas. Llevamos veces advirtiendo del impacto que puede generar el circuito en Hortaleza y Barajas y las primeras pruebas nos han dado la razón", ha remarcado el concejal socialista Jorge Donaire.

Durante los ensayos del Campeonato FIA de Fórmula 3 celebrados esta semana, la Plataforma Stop Fórmula 1 Madrid instaló sonómetros en viviendas próximas. Según sus datos, en una zona residencial donde el nivel máximo de referencia es de 55 decibelios, "se registró una media de 102,7 decibelios, con máximos de 107,7 y picos de 109,1".

"El ruido se ha percibido hasta 27 veces por encima del nivel máximo de referencia establecido en la normativa. Y esto ha ocurrido con apenas cinco monoplazas en pista. No queremos imaginar lo que puede pasar cuando haya 30", ha apuntado Donaire.

Por todo ello, el PSOE ha exigido que los concejales expliquen las afecciones acústicas, de movilidad, ambientales, de limpieza y emergencias registradas antes, durante y después de las pruebas y del Gran Premio, así como las medidas de mitigación aplicadas en materia de ruido, movilidad y transporte público, medioambiente, limpieza, seguridad y emergencias.

También ha reclamado el coste "real" del proyecto para las arcas municipales y autonómicas, con desglose detallado de partidas. Finalmente, ha solicitado las contraprestaciones concretas que recibirán los vecinos por el uso privativo del espacio público y el deterioro de su calidad de vida.

"EL PROBLEMA DEL RUIDO ERA CONOCIDO"

Al hilo, el edil del PSOE ha cargado contra el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, por decir que durante el Gran Premio "habrá menos ruido porque los F3 son más ruidosos que los F1".

"Resulta preocupante que, tras las quejas generadas por las primeras pruebas, el Ayuntamiento anuncie ahora la instalación de pantallas acústicas y otras medidas de mitigación que ya estaban contempladas con anterioridad. Esto demuestra que el problema del ruido era conocido y requería medidas específicas para proteger a la vecindad", ha añadido.

Asimismo, ha recordado que el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, aseguró el pasado 23 de agosto que la Fórmula 1 "solo durará tres días". Sin embargo, las obras, pruebas, homologaciones, montaje y desmontaje "están generando afecciones durante semanas".

"Dijeron que el proyecto no incumpliría la ley y los propios vecinos, sonómetro en mano, han registrado niveles muy superiores a los límites acústicos ordinarios establecidos en la normativa. Dijeron que no costaría un euro a los madrileños y el Ayuntamiento sigue sin dar datos reales sobre el coste el proyecto ni sobre los recursos públicos movilizados", ha subrayado Donaire.

COMUNIDAD DESTACA "LA RENTABILIDAD" DEL GRAN PREMIO DE F1

Sobre el posible exceso del ruido durante el evento y la suspensión de los índices de calidad acústica denunciados por la plataforma, fuentes municipales indicaron a Europa Press que "cuando hay eventos de interés general siempre se hacen exenciones de ruido".

Por su parte, la Comunidad de Madrid destacó la "rentabilidad" que supondrá para la capital la celebración del Gran Premio de España, que durará "únicamente un fin de semana", por lo que las posibles molestias que pueda producir a los vecinos serán por un breve espacio de tiempo.

"Merece la pena que todos nos sacrifiquemos un poquito", señaló este jueves el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, quien puso el foco en "la rentabilidad que va a tener la Comunidad de Madrid y la ciudad de Madrid con la celebración de ese premio y sobre todo cómo se va a posicionar mundialmente".

En este sentido, el consejero se mostró convencido en cualquier caso de que desde el Ayuntamiento de Madrid se pondrán "todos los medios oportunos para intentar minimizar acústicamente los ruidos que se produzcan durante ese fin de semana".