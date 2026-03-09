PSOE pide una declaración institucional por la paz, la condena al régimen de Irán y en apoyo al Gobierno de España

PP ya adelanta su 'no' y ha criticado que pida que se apoye una política exterior que Sánchez no ha explicado en el Congreso

Imagen de recurso de la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, durante el pleno de la Asamblea de Madrid.
Imagen de recurso de la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, durante el pleno de la Asamblea de Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: lunes, 9 marzo 2026 13:24
Seguir en

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha pedido en la Asamblea una declaración institucional por la paz, en apoyo a las iniciativas del Gobierno de España, en condena del régimen de Irán y para hacer un llamamiento al régimen de los ayatollah, Estados Unidos e Israel a poner fin a las hostilidades.

Se trata de una iniciativa anunciada por la portavoz, Mar Espinar, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces y que, al ser imprescindible la unanimidad de todos los partidos, no verá la luz por el rechazo del PP, adelantado por su portavoz, Carlos Díaz-Pache.

En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, se plantea que la Cámara muestre su preocupación ante la situación internacional y muestre apoyo al Ejecutivo central "en su compromiso con la paz, la diplomacia y la búsqueda de soluciones políticas que eviten una expansión del conflicto y sus consecuencias devastadoras".

"El sentido común tiene que volver a la política madrileña y el Grupo Parlamentario Socialista le está poniendo en bandeja a la señora Ayuso la oportunidad de demostrar a los madrileños que está con ellos y no al lado de que nos insultan y nos amenazan", ha planteado Espinar.

En cambio, el portavoz 'popular' Carlos Díaz-Pache ha reprochado al PSOE que quiera una declaración institucional para mostrar apoyo a "unas políticas y unas medidas que no ha explicado en el Congreso de los Diputados" el presidente del Gobierno, Carlos Díaz-Pache.

Asimismo, ha cargado contra una política exterior "caótica" con un "caos planificado" donde felicitan a España "dictaduras y terroristas" al tiempo que "arremeten contra nosotros" dictaduras y "socios tradicionales".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado