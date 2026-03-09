PSOE pide una declaración institucional por la paz, la condena al régimen de Irán y en apoyo al Gobierno de España

Imagen de recurso de la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, durante el pleno de la Asamblea de Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha pedido en la Asamblea una declaración institucional por la paz, en apoyo a las iniciativas del Gobierno de España, en condena del régimen de Irán y para hacer un llamamiento al régimen de los ayatollah, Estados Unidos e Israel a poner fin a las hostilidades.

Se trata de una iniciativa anunciada por la portavoz, Mar Espinar, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces y que, al ser imprescindible la unanimidad de todos los partidos, no verá la luz por el rechazo del PP, adelantado por su portavoz, Carlos Díaz-Pache.

En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, se plantea que la Cámara muestre su preocupación ante la situación internacional y muestre apoyo al Ejecutivo central "en su compromiso con la paz, la diplomacia y la búsqueda de soluciones políticas que eviten una expansión del conflicto y sus consecuencias devastadoras".

"El sentido común tiene que volver a la política madrileña y el Grupo Parlamentario Socialista le está poniendo en bandeja a la señora Ayuso la oportunidad de demostrar a los madrileños que está con ellos y no al lado de que nos insultan y nos amenazan", ha planteado Espinar.

En cambio, el portavoz 'popular' Carlos Díaz-Pache ha reprochado al PSOE que quiera una declaración institucional para mostrar apoyo a "unas políticas y unas medidas que no ha explicado en el Congreso de los Diputados" el presidente del Gobierno, Carlos Díaz-Pache.

Asimismo, ha cargado contra una política exterior "caótica" con un "caos planificado" donde felicitan a España "dictaduras y terroristas" al tiempo que "arremeten contra nosotros" dictaduras y "socios tradicionales".