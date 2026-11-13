PSOE-M, sobre Piquet y Bautista: "Si no estás imputado, no puedes tener una alta responsabilidad en el PP de Madrid"

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante el acto de inicio de campaña del Partido Popular en Madrid - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha ironizado con la designación de la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, como presidenta del próximo congreso del PP de Madrid y el anuncio de que el regidor de Móstoles, Manuel Bautista, será "una persona importante" en el PP de Madrid que surja del mismo.

"Si no estás imputado, no puedes tener una alta responsabilidad en el PP de Madrid", ha destacado ante los medios de comunicación la secretaria de Organización del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, en una visita a Alcalá de Henares.

Sánchez Acera ha destacado que ambos regidores están "imputados" y que, a pesar de formar parte de la Ejecutiva nacional del PP, no figuran en la candidatura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al Congreso por Madrid, como sí hacen las alcaldesas de Pozuelo de Alarcón, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

Considera la dirigente socialista que la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Isabel Díaz Ayuso, plantea un "modelo" en el que la imputación es condición indispensable para esta "alta responsabilidad".

Sobre la regidora de Alcalá de Henares ha recordado que está siendo investigada por "un tema de filtraciones muy desagradable" porque fueron vulnerados "los derechos de ciudadanos anónimos". La causa gira alrededor de la presunta revelación de secretos por la difusión de un informe policial sobre dos denuncias por agresiones sexuales que fueron vinculadas a migrantes alojados en el Centro de Emergencia, Acogida y Derivación (CAED) de la localidad.

Por otro lado, ha puesto el foco en la causa por presunto acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles a una compañera de partido, cuyo juicio "va a ir dentro de poco".

"Quizás lo que esté comprando la señora Ayuso es su silencio, porque todos sabemos ya que la señora Ayuso sí que era consciente de esa situación que se estaba produciendo y a lo mejor Feijóo no le ha comprado el silencio al señor Bautista, pero sí se lo está comprando la señora Ayuso", ha planteado Sánchez Acera.

La secretaria de Organización de los socialistas madrileños ha afirmado que hay "distintas maneras de enfrentar las cosas" y que perfilan dos "modelos distintos de cómo se aceptan determinadas cosas absolutamente inaceptables y que en este caso además están pendientes de juicios".