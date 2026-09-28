PSOE propone a Gobierno de Almeida movilizar 1.300 viviendas municipales vacías y aprobar un protocolo contra desahucios

Numerosas personas pasan la segunda noche acampados en tiendas de campaña para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda, en la Puerta del Sol, a 27 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista llevará al Pleno de Cibeles de este martes una moción urgente para movilizar en un plazo máximo de tres meses 1.300 viviendas municipales que, según su grupo, están vacías, y un protocolo para que los servicios municipales intervengan desde que tengan conocimiento de un desahucio que afecte a una persona o familia vulnerable.

Así lo ha avanzado su portavoz, Reyes Maroto, en una rueda de prensa previa al Pleno, donde ha presentado ambas medidas como respuesta a la emergencia habitacional de Madrid y a las movilizaciones desencadenadas tras el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años de Retiro que tuvo que abandonar esta semana la casa en la que había vivido durante 70 años.

"Madrid ha dicho basta ya, porque Maricarmen no es un caso aislado", ha afirmado la portavoz socialista. A su juicio, lo ocurrido en los últimos días "obliga a hacer una reflexión política profunda" porque "la ciudadanía está mandando un mensaje a las fuerzas políticas y a las administraciones diciendo que hay que hacer cosas".

La moción plantea dar prioridad en la adjudicación de las viviendas municipales a las personas en situación de especial vulnerabilidad. "Mañana puede ser cualquier familia que no pueda asumir la subida del alquiler, cualquier joven al que le resulte imposible emanciparse o cualquier vecino que vea que su edificio cambia de manos", ha subrayado.

Maroto ha defendido además que el Ayuntamiento coordine de forma temprana los servicios sociales, el asesoramiento jurídico y la mediación para tratar de evitar la pérdida de la vivienda habitual y, cuando no sea posible, garantizar una alternativa habitacional adecuada.

"Lo que no puede hacer el Ayuntamiento es limitarse a gestionar la emergencia cuando el lanzamiento ya está encima de la mesa. La política municipal tiene que llegar antes, tiene que detectar, mediar, acompañar y utilizar todos los recursos disponibles", ha sostenido. Para Maroto, "el problema no es la falta de instrumentos" municipales, sino "la falta de voluntad política".

PIDE A ALMEIDA QUE ACUDA A SOL

Maroto también ha pedido a Almeida que se acerque a la acampada instalada en la Puerta del Sol tras la manifestación del sábado por la vivienda. "Que escuche a los jóvenes y a las familias que están defendiendo el derecho a sus viviendas y que lo haga con serenidad", ha reclamado, después de que el Ayuntamiento acusara a la Delegación del Gobierno de "dejación de funciones" por permitir la acampada.

La protesta comenzó tras una marcha bajo el lema 'Ni una Maricarmen más' que reunió a 25.000 personas según la Delegación del Gobierno. Unas 500 pasaron la noche del sábado al domingo en Sol para reclamar medidas frente a los desahucios y la aprobación de un 'decreto Maricarmen'.