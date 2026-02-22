El PSOE propone rescatar la idea de un Bonolibro municipal para apoyar las librerías de barrio en Madrid

Archivo - La librería ‘La Central del Callao’, a 21 de abril de 2023, en Madrid (España). - Diego Radames / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Jorge Donaire ha propuesto rescatar la idea de implantar un Bonolibro municipal en la capital como medida de apoyo a las librerías de barrio.

La iniciativa, que el socialista ha vuelto a situar sobre la mesa durante la última comisión de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, busca abrir el debate sobre nuevas fórmulas de apoyo a las librerías de proximidad ante el cierre progresivo de pequeños comercios culturales en la capital, como el caso de la librería Tipos Infames.

Durante la sesión, Donaire ha recordado que la iniciativa se encuentra incluida en los Acuerdos de la Villa de 2020. Para el edil, su implantación daría algo de oxígeno a las pequeñas librerías de la ciudad afectadas por el aumento de precios y la gentrificación.

"Lo coherente sería poner en marcha el Bonolibro municipal, una medida concreta para apoyar a las librerías de barrio y evitar nuevos cierres", ha asegurado Donaire, quien ha defendido que la iniciativa cuenta con respaldo del sector y podría actualizarse y rediseñarse para adaptarse a la realidad actual de los comercios culturales de proximidad.

Por su parte, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha defendido durante la comisión las ayudas que su Área ya ha implementado, incluyendo campañas de promoción cultural, apoyos directos a librerías y adquisición de fondos para bibliotecas públicas mediante un acuerdo marco valorado en casi 10 millones de euros.

Sin embargo, ha advertido que la puesta en marcha del Bonolibro podría ser compleja, ya que exigiría que las librerías asumieran inicialmente los descuentos para luego solicitar el reembolso al Consistorio, generando un impacto desigual entre grandes y pequeños comercios.

"Si el objetivo es apoyar a las librerías de nuestros barrios, a lo mejor no es la medida más efectiva. Tenemos herramientas mucho más eficientes que ya están en marcha", ha explicado la delegada.

"LAS LIBRERÍAS SON PARTE ESENCIAL DEL TEJIDO CULTURAL"

En declaraciones a Europa Press, Donaire ha insistido en que el Bonolibro no es una ocurrencia, sino un compromiso aprobado por unanimidad en 2020. "Madrid no puede resignarse a ver cómo cierran espacios culturales mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado. Las librerías de barrio son parte esencial del tejido cultural de la ciudad", ha recalcado.

El sector librero también ve con buenos ojos la iniciativa. Para la Asociación de Librerías de Madrid, se trata de un instrumento que podría ayudar a fortalecer la red de librerías independientes y garantizar su papel cultural, educativo y social en la ciudad.

Sin embargo, ha señalado a Europa Press que cualquier diseño del Bonolibro debería hacerse bajo "criterios objetivos, transparencia y seguridad jurídica", así como con la participación del sector y contando con las librerías para su eventual diseño, para de este modo poder asegurar un "impacto real" en el acceso a la lectura y en la sostenibilidad de las librerías de barrio.