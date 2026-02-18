El PSOE rechaza la liquidación del presupuesto de la EMVS para 2025 al entender que hay "menos inversión pública"

Archivo - Fachada de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Pedro Barrero ha señalado que los socialistas han votado en contra de la liquidación del presupuesto de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para 2025, al considerar que refleja la política de vivienda del Gobierno municipal, con "menos inversión pública y más propaganda".

En declaraciones remitidas a los medios, el edil ha explicado tras el Consejo de Administración de la EMVS que el recorte de las aportaciones de capital, "de casi 191 millones en 2024 a 100 millones en 2025", que para Barrero supone "una decisión política grave".

Según el socialista, el crecimiento del parque público es "claramente insuficiente", con solo 698 viviendas nuevas, frente a una demanda de más de 60.300 personas en la ciudad. Además, ha criticado que la compra directa de vivienda ha sido "prácticamente inexistente", con una inversión de poco más de 170.000 euros durante todo el año.

En cuanto al plan Reviva, diseñado para movilizar vivienda del mercado secundario para alquiler asequible, ha señalado que a cierre de 2025 apenas cuenta con 143 inmuebles y solo 15 beneficiarios del bono vivienda en cinco años. "Ni construyen lo suficiente, ni compran vivienda, ni logran activar el mercado de alquiler asequible", ha afirmado.

Por último, Barrero ha señalado que la EMVS "no está para presentar beneficios contables, está para garantizar el derecho a la vivienda" y lamentado que Madrid tenga un gobierno "que ha renunciado a liderar una política pública ambiciosa en vivienda".

"FALTA DE RESPONSABILIDAD"

Por su parte, el presidente de la EMVS, Álvaro González, ha lamentado la "falta de responsabilidad" del socialista al entender que pone "en tela de juicio" el trabajo de los profesionales financieros de la empresa municipal.

"Barrero debería saber ya que la Ley de Sociedades de Capital exige a los administradores formular las cuentas anuales en un plazo máximo de tres meses desde el cierre de ejercicio, por lo que el voto en contra de la liquidación de unas cuentas, auditadas sin salvedades y con el informe favorable del sector público, supone poner en tela de juicio el trabajo de los profesionales financieros de EMVS Madrid, algo absolutamente intolerable", ha señalado González a Europa Press.

En este sentido, ha recordado que la EMVS cuenta con un patrimonio de alrededor de 10.000 viviendas destinadas a alquiler asequible. Desde 2019 el patrimonio se ha incrementado casi un 60%, unos 3.600 pisos más. En total, desde junio de 2019 se han sorteado 4.516 viviendas, de las cuales el 59% son de nueva construcción.