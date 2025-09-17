PSOE reclama a la Comunidad que el abono transporte sea gratis hasta que acabe el "colapso de movilidad" por obras

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha reclamado a la Comunidad de Madrid que el abono transportes sea gratuito hasta que acabe el "colapso de movilidad" causado por las obras que afectan a la capital, como la A-5, la L11 de Metro o el corte parcial de la L6.

Así lo ha pedido el diputado del PSOE en la Asamblea Javier Guardiola a través de una Proposición No de Ley (PNL) registrada en la Cámara de Vallecas que pretende solventar el "un verdadero caos" en el que está sumido el transporte madrileño en la vuelta tras le verano.

"Miles y miles de madrileños y madrileñas se ven atrapados en largas colas para coger un metro o un autobús, mientras Ayuso y Almeida andan distraídos con otras cosas. Y esto es culpa de una mala planificación de todas las obras que se están llevando a cabo", ha planteado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

En la citada PNL, a la que ha tenido acceso Europa Press, propone también reforzar los planes de contingencia para que los medios sustitutivos sean proporcionales a la demanda, incrementar la frecuencia y número de los autobuses, y habilitar la información de incidencias en las redes sociales y páginas de metro de Madrid y de la Comunidad de Madrid para que los usuarios conozcan las incidencias en tiempo real, "al igual que se realizan en el servicio de Renfe Cercanías".