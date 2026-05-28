PSOE-M reclama una estrategia integral de salud sexual y reproductiva ante el aumento de ITS entre mujeres jóvenes

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MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha exigido este jueves una estrategia integral de salud sexual y reproductiva ante el aumento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) entre mujeres jóvenes y la "inacción" del Ejecutivo autonómico.

Así consta en una Proposición No de Ley (PNL) registrada por la socialista Lorena Morales Porro, quien ha afirmado que el Gobierno regional está "incumpliendo la ley estatal en materia de acceso universal y gratuito a anticonceptivos" al tiempo que está "suprimiendo todos los programas de formación afectivo sexual.

"Se ha suprimido la formación afectivo sexual en los centros educativos y, en su lugar, anunciaron un programa destinado a una población de 810.596 jóvenes que ha tenido 36 consultas desde su puesta en marcha, en octubre de 2025", ha cargado Morales en declaraciones recogidas en un comunicado emitido por el Día Global de Acción por la Salud de las mujeres.

Se trata, según ha precisado, del programa Tarde joven en el que se ofrece este servicio informativo en siete de los 264 centros de salud y 165 consultorios locales que hay en la región, y solo una tarde a la semana en cada uno.

Sostiene, además, que incluso las actividades de sensibilización contra la violencia de género, que incluyen la violencia sexual, en el ámbito educativo han desaparecido, pasando de 4.700 anuales a 0 para 2026. Especial preocupación merece para el Grupo Parlamentario Socialista la insuficiente garantía de acceso universal y gratuito a anticonceptivos reversibles de larga duración y a la anticoncepción de urgencia, "cuyo alcance continúa dependiendo en demasiadas ocasiones de la capacidad económica, de la situación administrativa, del lugar de residencia o de la disponibilidad desigual de recursos sanitarios".

Por otra parte, como recogen los boletines epidemiológicos de la Consejería de Sanidad, las infecciones de transmisión sexual se han disparado en los últimos años en Madrid. "Resulta preocupante que entre las mujeres jóvenes, de 15 a 19 años, las cifras alcanzan porcentajes del 13,2% en sífilis, 13,4% en gonococo y hasta el 16,2% en Chlamydia, esta última ha aumentado en solo un año casi un 20%", ha subrayado la portavoz socialista de Igualdad.

Asimismo, el uso de anticonceptivos entre las mujeres que practicaron un aborto voluntario se redujo del 56,7% en 2018 al 46,5% en 2024. Y el aborto aumentó en los tramos de edad más jóvenes, así el tramo de edad de 15 a 19 años pasó de 8,8% en 2018 al 9,7% en 2024, respecto al total de IVEs practicadas ese año. En los años de 2020 a 2024 pasó de 21,4% a 24,3%.

LA PNL

Para abordar esta situación, desde las filas socialistas se piden varias medidas. Por un lado, se reclama que se cumpla en la región la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y sus posteriores modificaciones y desarrollos reglamentarios.

Pide también una estrategia autonómica integral de salud sexual y reproductiva con horizonte plurianual y evaluación periódica que incluirá, al menos, medidas enfocadas en el ámbito sanitario, en el educativo, campañas y sensibilización social, y coordinación institucional y financiación.

Entre las primeras piden un plan autonómico integral de atención a la salud sexual y reproductiva con perspectiva feminista, de derechos humanos y de salud pública; o una red pública autonómica de unidades específicas de salud sexual y reproductiva, accesibles en todas las áreas sanitarias, con atención presencial, telefónica y telemática. Los equipos ofrecerán una atención interdisciplinar y estarán conformados por: matronas (que tendrán un papel central), médicos/as especialistas en ginecología, enfermeros/as, psicólogos/as y administrativos/as.

En el educativo, quiere que se implanten programas obligatorios y permanentes de educación afectivo-sexual integral adaptada a cada etapa educativa. Esta educación tendría un "enfoque científico, feminista, inclusivo y basado en derechos humanos".

Sobre la sensibilización social, quiere campañas públicas permanentes de sensibilización sobre salud sexual y reproductiva, prevención de ITS, consentimiento y métodos anticonceptivos. Estas campañas se adaptarían a colectivos especialmente vulnerables.

En coordinación institucional y financiación piden una comisión autonómica de coordinación en salud sexual y reproductiva con participación de administraciones públicas, profesionales sanitarios, comunidad educativa y entidades feministas y sociales.