La presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un mitin del PP - A. Pérez Meca - Europa Press

GETAFE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, ha reclamado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que actúe ante una presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que está "fuera de control" haciendo declaraciones "bastante homófobas" y contra los andaluces.

Esta reclamación la ha hecho desde Getafe, donde ha participado en un acto junto a la alcaldesa de la localidad y candidata a la reelección por el PSOE, Sara Hernández.

Sánchez Acera ha hecho referencia a dos intervenciones de Ayuso en mítines en los últimos días. Por un lado, el domingo aludió a la "Andalucía socialista que durante 40 años, gracias a esa red de gente 'garrapatera' que vivía del dinero de todos", vivió una etapa de "fracaso escolar, abandono escolar, corrupción", en la que la comunidad se situó como "la última siempre en puestos de trabajo", donde sus centros de salud estaban "cerrados todas las tardes en verano porque estaban de vacaciones".

Por otro lado, este martes cargaba contra un Gobierno de la nación que "fabrica sexos cada día" y que cree que "cualquier unión es familia", además de ir "contra la propia naturaleza".

Ante ambas cosas, Sánchez Acera ha expresado su rechazo. "Ha hecho un ataque furibundo a los andaluces, que no se entiende por qué", ha dicho, para cuestionar a continuación el "silencio" del presidente andaluz, Juanma Moreno, ante las palabras de la presidenta madrileña.

La dirigente socialista considera injustificados los "ataques" de Ayuso a los andaluces y los ha definido como ciudadanos que trabajan para sacar adelante su comunidad, sus familias y sus empleos.

Cree que los dirigentes 'populares' podrían evitar enfrentarse a la presidenta madrileña por temor a las consecuencias políticas. "Deberían empezar a controlar el Partido Popular y dar de vez en cuando alguna línea para que dejen de insultar a cada vez más españoles y españolas", ha afirmado Sánchez Acera, quien ha cuestionado que Feijóo no haya intervenido hasta ahora para marcar límites dentro de su partido.

DECLARACIONES "BASTANTE HOMÓFOBAS"

Sánchez Acera también ha acusado a Ayuso de realizar declaraciones "bastante homófobas" y considera que ha cuestionado la diversidad de modelos familiares. Ha recordado que las uniones entre personas del mismo y de distinto sexo están reconocidas legalmente y ha defendido que todos los tipos de familia deben tener los mismos derechos.

"No es que nos saquemos un nuevo tipo de familia, es que hay distintos tipos de familia", ha afirmado la socialista, quien ha reivindicado la legislación aprobada por gobiernos socialistas para equiparar los derechos

Por otro lado, ha criticado las declaraciones de Ayuso sobre el presidente argentino, Javier Milei, después de que la presidenta madrileña reconociera su amistad con él y asegurara que le gusta lo que hace.

La secretaria de Organización del PSOE-M ha relacionado esa afinidad con la de otros dirigentes como el estadounidense Donald Trump y el brasileño Jair Bolsonaro y ha acusado al PP de aproximarse "cada vez más a los planteamientos de la ultraderecha".

En el ámbito autonómico, ha vinculado esa orientación política con recortes en los servicios públicos y ha puesto en el foco la situación de la educación y la sanidad pública.

En concreto, ha cifrado en 1.050.000 los madrileños incluidos en las listas de espera sanitarias y ha advertido de la precariedad de la Atención Primaria y de la presión asistencial en los hospitales.