PSOE reclama al Gobierno de Ayuso que exija a Almeida anular el acuerdo del aborto por "invadir competencias" regionales

Archivo - La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Los socialistas dicen que Ayuso no puede "utilizar su dolor" para "atacar a las mujeres e intentar recortar sus derechos"

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y la Asamblea han pedido este miércoles por carta al Gobierno de la Comunidad de Madrid que exija al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que anule la iniciativa aprobada en Cibeles por PP y Vox sobre el 'síndrome postaborto' por "invadir competencias" regionales.

La misiva, firmada por las portavoces Reyes Maroto (Ayuntamiento) y Mar Espinar (Asamblea), ha sido remitida a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. En ella, a la que ha tenido acceso Europa Press, la formación ha indicado que el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid "vulnera principios fundamentales y podría suponer una invasión de competencias".

La propuesta, presentada por Vox, hablaba sobre este presunto síndrome que, según la edil Carla Toscano, producía, entre otros, depresión, alcoholismo, agresividad, disfunciones sexuales y anorexia. Así pedía que se informara del mismo en los centros dependientes del Consistorio.

INFRINGIENDO EL "REPARTO COMPETENCIAL ESTABLECIDO"

Para el PSOE-M podría estar infringiéndose el "principio de lealtad institucional y el reparto competencial establecido en el marco constitucional y estatutario vigente".

El partido esgrime el artículo 29 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, donde se recoge que "la autoridad sanitaria velará por el derecho de los ciudadanos a recibir, por cualquier medio de comunicación, información sanitaria clara, veraz, relevante, fiable, equilibrada, actualizada, de calidad y basada en la evidencia científica".

Por tanto, el PSOE considera que el Consistorio ha aprobado una medida cuya ejecución correspondería a autoridades regionales y no municipales. Reclaman en la carta que se les informe de "las comunicaciones que se produzcan" entre la Consejería y el Ayuntamiento de Madrid sobre este asunto.

NO QUIEREN "MORALIDAD" DEL PP

Esta votación generaba una polémica que ascendía a la política nacional. Esa misma semana Almeida reconocía que el síndrome postaborto no es una "categoría científica" y esta semana reconocía que el voto en el Pleno condujo a "confusión" poque parecía que el PP asumía el argumentario de Vox.

Además, el regidor señalaba que en el Pleno extraordinario pedido por PSOE y Más Madrid para revertir esta votación podrá explicar "cual es la postura" de los 'populares' que sitúa "lejos tanto de una izquierda a la que las mujeres le importan tanto como la ley del 'solo sí es sí'" como de un Vox solamente interesado en "superar al PP".

Este miércoles, en a los medios desde el edificio de Grupos Municipales, Maroto ha afirmado que no quieren "moralidad" por parte del PP en el Pleno extraordinario. Ha insistido en que el objetivo del mismo "es revocar" y, en este sentido, ha solicitado al PP "responsabilidad, no explicaciones". "Si realmente quieren cumplir la ley, este acuerdo se tiene que revocar", ha subrayado.

La socialista ha asegurado que está "muy clara" la posición de Almeida, que es la del delegado de Políticas Sociales, José Fernández, en su "rechazo al aborto" mientras intervenía en la propuesta de Vox.

Maroto ha señala que le "preocupa mucho" que Almeida, "abogado del Estado, no haga cumplir la ley" en el Ayuntamiento de Madrid porque, de este modo, no "puede dar lecciones ni jurídicas ni de moralidad". Debido a esa formación jurídica, la socialista considera que "tendría que haber recabado la información necesaria para haber corregido el error que cometieron".

"Desde luego vamos a ir a todas las instancias que están a nuestra disposición para que este acuerdo se declare nulo, porque entendemos que no solo atenta contra el derecho de las mujeres, sino que es ilegal", ha comentado.

Asimismo, ha reprochado que hayan pasado dos semanas desde la aprobación de la iniciativa con "un contenido que es ilegal porque no existe un supuesto síndrome postaborto" y que "atenta claramente contra el derecho de las mujeres a abortar".

"Claramente no nos fiamos del alcalde y vamos a llamar a todas las puertas que haga falta para que este acuerdo plenario se revoque, porque mientras este acuerdo esté vigente, las mujeres madrileñas están desprotegidas", ha recalcado.

ACUSAN A AYUSO DE ESTAR "CONFUNDIENDO"

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE-M y diputada en la Asamblea, Lorena Morales, ha afirmado en declaraciones a los medios que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, realizó un "ataque" contra "las mujeres, retorciendo el dolor y mezclando lo que es un aborto espontáneo con los abortos que se practican de manera voluntaria".

"Sentimos el dolor de la señora Ayuso, por supuesto vaya por delante, pero no puede utilizar ese dolor. A mí se me murió una hija y no utilizo ese dolor ni para ofender a nadie ni para insultar a nadie y menos para atacar a las mujeres e intentar recortar sus derechos y su libertad, porque se le llena la boca de libertad, pero solo cuando cabe en su marco ideológico", ha censurado.