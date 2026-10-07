PSOE reclama reparación urgente de desperfectos en escuelas infantiles y condenan el "maltrato al sector"

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MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Madrid María Caso ha reclamado la reparación inmediata los desperfectos detectados en las escuelas infantiles, con varias de ellas inundadas en la tarde de ayer, para condenar el "maltrato al sector".

Desde El Encinar, en el distrito de Ciudad Lineal, Caso se ha reunido con el comité de empresa para abordar unas "imágenes tremendas" de esta escuela infantil publicadas en redes sociales, en las que se podía ver "cómo estaban las criaturas y las educadoras ante las intensas lluvias". "Desgraciadamente este no es un hecho puntual, ni en esta escuela ni en muchas de las de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid", ha manifestado la edil.

El Encinar, ha continuado Caso, "lleva reclamando tres años que se arreglen los desperfectos, las deficiencias, que generan unas condiciones que no son ni seguras ni salubres para las infancias de la ciudad". La socialista ha condenado el "maltrato al sector", que además está "infrafinanciado". "Hablamos de que no se cumplen ni siquiera las condiciones más mínimas", ha manifestado.

La presidenta del comité de empresa (CC.OO.), Miriam Carabias, ha aseverado que llevan "detrás de esto tres años, y lo sabe la Comunidad de Madrid", por lo que ha instado a "poner todos los medios para recuperar esta escuela infantil" y todas las demás.

Carabias incluso ha hablado de "maltrato" el que sufren los niños, sus familias y las trabajadoras. "Que tomen una decisión ya y que lo arreglen de una vez. Pónganse a trabajar y hagan que todas las escuelas públicas de 0 a 3 años de la Comunidad de Madrid estén al nivel que corresponden ", ha instado.

OBRAS DE REPARACIÓN DEL TEJADO

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha defendido este miércoles el cierre de otra escuela infantil, Las Mercedes, en San Blas-Canillejas, tras las lluvias registradas este martes, al asegurar que el centro se encontraba en obras de reparación del tejado y que las precipitaciones provocaron filtraciones que impiden mantenerlo abierto, unas incidencias que se suman a las más de 150 registradas durante la tarde.

Sanz ha explicado que la actuación de reparación y sellado de la cubierta cuenta con una inversión de 200.000 euros y ha señalado que el Ayuntamiento tratará de que la afección se prolongue "poquitos días", aunque ha precisado que el centro no podrá reabrir hasta que existan garantías de que no se producirán nuevas filtraciones.

Ya el martes la Plataforma de Escuelas Infantiles (PLEI) denunciaba el cierre por un supuesto "riesgo grave de caída de techos" y aseguró que otras tres escuelas de la red municipal se habían visto afectadas por las lluvias. El Ayuntamiento defendió que la suspensión de la actividad se había adoptado "por precaución.

Ahora Sanz ha asegurado que no tiene constancia de daños graves adicionales, aunque ha avanzado que los servicios municipales comprobarán la situación de otros centros y ha citado específicamente uno situado en San Blas.

Además, ha enmarcado la actuación de Las Mercedes en el programa de obras desarrollado por el Ayuntamiento en los centros educativos municipales, con intervenciones en alrededor de un centenar de colegios durante este año y una inversión aproximada de 20 millones de euros.

MÁS DE 150 INTERVENCIONES POR LAS LLUVIAS

En el balance de las precipitaciones, Sanz ha cifrado en 152 las intervenciones realizadas por Bomberos del Ayuntamiento de Madrid entre la tarde y la noche del martes, principalmente por balsas de agua en túneles y algunos puntos del Metro, además de actuaciones relacionadas con cornisas.

Las mayores intensidades de lluvia se registraron, según ha indicado, entre las 16.00 y las 17.00 horas y entre las 19.00 y las 21.00 horas. Algunos túneles, como los de María de Molina y Bailén, tuvieron que permanecer cerrados durante algunas horas por acumulaciones de agua, aunque posteriormente recuperaron la normalidad.

"No hubo ninguna intervención de especial gravedad", ha destacado Sanz, que ha explicado que el episodio se concentró fundamentalmente en problemas derivados de las balsas de agua.