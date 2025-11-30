El PSOE reclama la restauración del memorial de la Almudena y acusa a Almeida de querer "borrar" la memoria histórica

Archivo - La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, interviene durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha reclamado este domingo la restauración del memorial que se retiró del cementerio de la Almudena durante un acto celebrado junto a la tapia del lugar, recientemente declarado lugar de memoria por el Ministerio de Memoria Democrática.

La edil ha reivindicado la necesidad de proteger y dignificar los espacios vinculados a la memoria histórica en la capital. Maroto ha denunciado que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, mantiene una actitud que, a su juicio, busca "borrar" esta memoria, recordando la retirada hace seis años de un memorial en homenaje a las víctimas del franquismo.

"Madrid no puede convertirse en la ciudad del olvido", ha señalado, reclamando la restauración del monumento retirado y garantizando que el PSOE seguirá trabajando para preservar estos espacios de recuerdo.

En su intervención, la portavoz socialista también ha criticado la agenda política del alcalde, al que acusa de "priorizar la confrontación partidista en lugar de atender los problemas cotidianos de los madrileños". Como ejemplo, ha mencionado el apoyo de Almeida a la manifestación convocada por el PP.

Maroto ha extendido sus críticas al líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha instado a actuar "con valentía" si quiere llegar al Gobierno. "Si Feijóo quiere gobernar, que lo intente mediante una moción de censura y no levantando muros", ha afirmado.