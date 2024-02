El PSOE reclamará a Inma Sanz en comisión la fecha en la que "hacer públicas las actas de inspección" en las residencias

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista Enrique Rico reclamará a la vicealcaldesa, portavoz y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, la fecha en la que "hacer públicas las actas de inspección" en las residencias de mayores.

Rico lo requerirá en la comisión del ramo que se celebrará el próximo miércoles y "después de las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre la grave situación vivida con motivo del Covid-19 en las residencias de mayores y otros centros residenciales, como residencias para personas con discapacidad.

Las actas a las que se refiere Rico son las de inspección realizadas por la Sección de Evaluación de Servicios de la Policía Municipal de Madrid". Publicarlas serviría, ha argumentado el PSOE, "para conocer la verdad y depurar responsabilidades".

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, exigía esta semana al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que publique las actas de las residencias, firmadas por la Policía Municipal durante lo peor de la pandemia, y adelantaba su propuesta para crear la figura del Defensor del Mayor.

Minutos antes de reunirse con familiares que tienen a sus mayores en residencias, Maroto reclamaba "que el Ayuntamiento publique las actas de la Policía Municipal para que se conozca la verdad y para que se depuren responsabilidades de lo que pasó en lo que fueron asesinatos de cerca de 7.300 personas en las residencias de la Comunidad de Madrid".

La socialista considera que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "no está en condiciones de pedir ninguna responsabilidad y más si no pide perdón primero a los familiares y a las víctimas". "Que haga lo que tendría que haber hecho, que es revertir el modelo de centros residenciales que tenemos en esta Comunidad porque no son hogares sino que en el momento de la pandemia se convirtieron en una forma de morir sin dignidad", lanzaba.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por su parte, criticaba que los partidos de izquierda pretendan "tirar los muertos en las residencias a la cara del Gobierno de la Comunidad de Madrid".

Almeida cargó contra "la indecencia política que están cometiendo con este asunto, la instrumentalización del dolor de las víctimas que no conocen límites ni tienen escrúpulo alguno en utilizar a los muertos, como los están utilizando desde hace años".

"Convirtieron la manifestación de Madrid en un medio de propagación del virus, que no hay ninguna duda de que eso es lo que se produjo y, sin embargo, vienen ahora años después a echarnos los muertos a la cara. Es una indecencia difícilmente justificable y difícilmente entendible a mi juicio", censuraba.