El PSOE recuerda a Pedro Zerolo en su plaza a ritmo de 'Born this way': "El amor siempre vence"

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE junto con un centenar de personas han celebrado este domingo un homenaje al exconcejal del Ayuntamiento de Madrid Pedro Zerolo por el décimo aniversario de su fallecimiento, en la plaza madrileña que lleva su nombre, con un acto para reconocer "su defensa de los derechos LGTBI+" a ritmo de himnos del colectivo y con un mural lleno de fotografías y mensajes de agradecimiento y de recuerdo.

El acto, organizado por el Grupo Municipal Socialista con el lema '10 años sin ti. 12 años contigo', ha contado con la participación de su portavoz, Reyes Maroto, y del secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López. Entre otros logros, el encuentro ha celebrado los 20 años de la aprobación del matrimonio igualitario en España en un ambiente festivo rodeado de banderas y abanicos LGTBI+.

"Pedro nos enseñó que se puede luchar con alegría y ternura, pero con rebeldía. Él nos pediría estar en pie luchando por la justicia social", ha expuesto Maroto, recordando una de sus citas: "El amor siempre vence". Por su lado, López ha recordado que "si Pedro estuviera aquí estaría defendiendo la bandera de la libertad y la multiculturalidad, estaría defendiendo el Madrid que es capital del orgullo".

Uno de los gestos más emotivos y simbólicos del evento ha sido la instalación de un mural en memoria de Zerolo, en el que los asistentes han ido dejado fotos y recuerdos de su vida así como mensajes en su recuerdo: "Siempre en nuestro recuerdo, te fuiste en presencia pero nos dejaste tu inmenso legado"; "Un ejemplo para un mundo, tus palabras nos acompañarán siempre" o "Pedro: fuiste, eres y serás ejemplo de tolerancia, amor y esperanza para el colectivo LGTBI+", entre muchos otros.

El evento, en el que no han faltado canciones como 'Born this way' de Lady Gaga o 'I will survive' de Gloria Gaynor, ha contado con la presencia de la hermana del exconcejal, Conchi G. Zerolo, quien ha recordado a su hermano como un "servidor público" que vivió la política con "compromiso, con empatía y con alegría".

"Tu voz, tus palabras, tus sonrisas y tus risas, siguen con todas nosotras. Nos enseñaste que los derechos no se suplican, los derechos se conquistan, se defienden y se disfrutan. Y que la diferencia no divide, la diferencia enriquece", ha expresado en su intervención, en la que ha animado "a todo el mundo" a salir a la calle durante el Orgullo, "porque hay que estar en primera línea de lucha".

El acto ha contado también con representación de las asociaciones y fundaciones en las que el exconcejal dejó "un legado". Precisamente, la presidenta de la Fundación P. Zerolo, Luisa Estévez, ha expresado su gratitud con los asistentes, puesto que su presencia es una prueba de que su legado "sigue vivo" y de que hay "muchas personas que todavía están comprometidas con la diversidad". "Necesitamos todas las manos porque los tiempos están cambiando y no para bien", ha advertido.

En el homenaje también se ha proyectado un video con algunos de los momentos de Zerolo en política defendiendo los derechos LGTBI+, como el matrimonio igualitario, pero también defendiendo la educación, el feminismo y la inmigración. Junto con imágenes de compañeros, amigos y familia el video concluía con el mensaje: "Fue conciencia, Fue resistencia".