El PSOE reivindica el modelo de hacer política de Tierno Galván por los 40 años de su fallecimiento

Homenaje del PSOE a Tierno Galván - DVITORES

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista, encabezado por su portavoz, Reyes Maroto, ha rendido este domingo un homenaje a Enrique Tierno Galván con motivo de los 40 años de su fallecimiento en un acto en el que se ha reivindicado el modelo de hacer política del exalcalde de Madrid frente a "un Madrid que se está convirtiendo en un club privado para unos pocos".

Al acto, celebrado en el cementerio de la Almudena, han asistido la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el exalcalde de Madrid Juan Barranco, el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López y la portavoz adjunta del PSOE, Enma López.

En su intervención, Óscar López ha agradecido que el Grupo Municipal Socialista haya organizado una serie de eventos para recordar "por si alguien se había despistado que Tierno fue socialista y que forma parte del "patrimonio colectivo".

"Forma parte de esa gran obra que ha construido este partido durante más de 140 años en este país, con socialistas insignes que han hecho grandes cosas como es Tierno Galván, uno de los más grandes, todos lo sabemos", ha recalcado.

"Solo dos ideas. La primera, estaba mirando a la izquierda, estaba viendo el Pirulí. El Madrid de Tierno fue el Madrid del Pirulí. Pirulí, si no recuerdo mal, se construyó en el 81. Cuando nacimos muchos madrileños en la maternidad, en las maternidades que hay en O'Donnell, no estaba el Pirulí todavía. Pero aquel Madrid el de principios de los a 80 era un Madrid en ebullición. Lo digo por comparar con el de hoy", ha señalado.

"Era un Madrid donde estaban llegando dos millones de personas de la emigración interior de todos los rincones de España estaban llegando a Madrid dos millones de personas de Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, de todo el interior de España, y estaban llegando y estaban haciendo grandes Hortaleza, Moratalaz, San Blas, Vicálvaro, Canillejas, estaban haciendo grande todo eso", ha agregado.

Así, ha subrayado que "gracias a que hubo gestores como Tierno que hicieron equipamientos, que hicieron barrios que hicieron cultura, equipamientos deportivos que hicieron una ciudad que demostraron lo que podía ser un ayuntamiento en democracia y que abrieron camino para otros".

"Después de treinta y pico años de una obra constante con pico y pala de la derecha en esta ciudad y en esta comunidad solo hay un dios y no hay más dios que el dinero el dinero es la gran religión de la filosofía neoliberal que lleva aplicando durante más de treinta años el partido popular en esta ciudad y en esta comunidad el dinero, la usura, la privatización de los servicios públicos el hacer negocio con el dinero público, el generar diferencias", ha censurado.

Al hilo, ha reivindicado "el modelo de Tierno" para ensalzar "un Madrid de verdad diferente, que atraía, que ilusionaba, donde había una efervescencia cultural, donde había una creatividad, donde había un crecimiento basado en el trabajo de verdad de millones de trabajadores que hacían grande esta ciudad, frente a un Madrid que se está convirtiendo en un club privado para unos pocos y que expulsa a la mayoría de la forma de vida de esta ciudad".

"Hay que seguir recordando a figuras como Tierno, por supuesto que sí, y está muy bien que lo hagamos año tras año, pero el mejor homenaje a Tierno es ganar Madrid. y estoy absolutamente convencido que nada le haría más ilusión a Tierno que ver a este partido volver a gobernar su querida ciudad de Madrid", ha concluido.

CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA

Por su parte, Reyes Maroto ha destacado que la figura de Tierno es "imprescindible" para entender "no solo la historia del socialismo madrileño, sino también de la construcción de la democracia y del Madrid moderno que hoy se conoce".

"Hace 40 años que nos dejó pero su legado político, ético y humano sigue plenamente vigente y recordarles también reivindicar una forma de hacer política basada en la cercanía, en la pedagogía democrática, en la cultura como herramienta de transformación pero sobre todo en su compromiso con la igualdad y con los servicios públicos", ha recalcado.

"Tierno entendía también gobernar no como un ejercicio de poder, a ver si el Partido Popular escucha bien esto, no como un ejercicio de poder, sino como un servicio público, poniendo la política al lado de la ciudadanía", ha ensalzado.

Tras ello, ha censurado que "los distintos gobiernos del Partido Popular han convertido Madrid en una ciudad hostil donde se han agravado problemas como la especulación inmobiliaria o la gentrificación que expulsan cada día a miles de vecinos de sus barrios", ha criticado.

"Tierno Galván no es solo un ejercicio de nostalgia ni es tampoco mirar al pasado es reivindicar un modelo de ciudad progresista, justo y democrático, donde la igualdad de oportunidades y la cohesión social no son solo palabras, sino que son realidades tangibles para todos los madrileños y madrileñas", ha aseverado.

LUCHÓ POR LA LIBERTAD

En su turno, Juan Barranco ha querido recordar "al Tierno Galván joven, al Tierno Galván socialista, aquel joven profesor que luchó por la democracia y por la libertad asumiendo los riesgos que eso conllevaba en las épocas más duras de la dictadura franquista". "Un socialista que luchó por esa democracia, por esa libertad y que pagó un precio alto por ello", ha puesto en valor.

Por su parte, Enma López ha destacado que Enrique Tierno tenía "una gestión absolutamente extraordinaria, que era la sensación de que cuando uno es popular y uno es simpático, eso es absolutamente incompatible con hacer cosas y con hacerlas bien". "Bueno, pues no, Tierno hizo mucho", ha elogiado.

"Y eso es muy bonito hoy que estamos aquí, delante de la tumba de Tierno, es muy romántico, pero también os digo que es un punto triste, porque hace 40 años que Tierno nos dejó. Las ciudades, cuando no avanzan, no se quedan quietas, no se quedan congeladas como nos podemos quedar nosotros una mañana de domingo a dos grados al aire libre en la Almudena, no. Las ciudades cuando no avanzan lo que hacen es que retroceden y eso, exactamente eso, es lo que le está pasando a Madrid ahora mismo2, ha señalado.

"Le gustará saber que no estamos solos, que tenemos un gobierno central encabezado por un presidente muy valiente, como él era, que es Pedro Sánchez, que frente a su política de vivienda lo que está haciendo es poner en marcha por fin esa operación campamento con 10.700 viviendas", ha recalcado.

"Porque no queremos una ciudad que expulse, queremos una ciudad que acoja, queremos una ciudad que de oportunidades a nuestros jóvenes y por eso ahí es donde está también el legado de Pedro Sánchez. Un presidente que no se rinde igual que no se rindió Tierno y se lo pusieron verdaderamente difícil y estoy segura de que estaría orgulloso", ha agregado.