PSOE reprocha a Almeida "haber lapidado" el patrimonio de Palacios en las cocheras de Cuatro Caminos tras fallo de TS

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha reprochado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida "haber lapidado" el patrimonio del arquitecto Antonio Palacios en las antiguas cocheras de Cuatro Caminos y ha preguntado qué va a hacer ahora el Ayuntamiento tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula de forma definitiva la transformación del espacio en viviendas.

Tras la presentación del documento 'Madrid con mirada feminista', Maroto ha lamentado que la ciudad haya perdido un elemento patrimonial relevante vinculado a las históricas cocheras. "Ni tenemos ya ese patrimonio en la ciudad ni, después de más de una década, los vecinos tienen sus viviendas", ha criticado.

La socialista ha señalado que la resolución judicial vuelve a evidenciar, a su juicio, otra "chapuza" del Gobierno de Almeida. En este sentido, ha recordado que se trata de la "segunda sentencia" que cuestiona decisiones urbanísticas del actual equipo de Gobierno y ha subrayado que el PSOE ya advirtió de esta situación cuando se aprobó el planeamiento. "De nuevo los tribunales nos dan la razón", ha afirmado.

Maroto ha advertido además de que el fallo judicial vuelve a generar incertidumbre entre los vecinos que esperaban viviendas en Cuatro Caminos. "Los vecinos vuelven a tener incertidumbre sobre cuándo van a poder tener esas viviendas que llevan más de diez años esperando", ha señalado. Ante esta situación, ha reclamado al Ayuntamiento que explique qué medidas va a adoptar para garantizar una solución a los afectados.

Asimismo, ha avanzado que el PSOE llevará este asunto a la próxima comisión de Urbanismo con el objetivo de pedir responsabilidades y exigir respuestas sobre el futuro del ámbito de Cuatro Caminos.

"El urbanismo se está convirtiendo en un problema para la ciudad de Madrid y espero que esta sentencia sea también un punto de inflexión para que el Ayuntamiento proteja el patrimonio histórico y artístico de nuestra ciudad y no lo vuelva a lapidar, como pasó con las cocheras de Cuatro Caminos", ha concluido.