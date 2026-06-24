PSOE responde a Vox que la pancarta y bandera desplegadas en Grupos por el Orgullo LGTBI "se van a quedar donde están"

El PSOE despliega una lona en el Edificio de Grupos bajo el lema Madrid por bandera, en el marco del Orgullo LGTBI - EUROPA PRESS

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha respondido este miércoles a Vox que la pancarta y la bandera que han desplegado en el Edificio de Grupos por el Orgullo LGRBI "se van a quedar donde están".

"Quiere volver a invertir recursos en acudir a los tribunales y volver a perderlo como hizo el año pasado, pues adelante. Nosotros estamos encantados. Se va a quedar donde está", ha lanzado el edil socialista Antonio Giraldo a los medios de comunicación antes de asistir a la presentación de la programación del Orgullo LGTBI de Madrid (MADO).

Así, ha insistido en que Vox puede "dar todas las pataletas que quiera" que no retirarán estos símbolos. La formación ha enviado esta mañana un escrito a la Presidencia del Pleno de Cibeles pidiendo la retirada de las pancartas desplegadas por los socialistas como parte de su campaña 'Madrid por bandera'.

En la queja, Vox exigía la retirada inmediata de "las banderas oficiales y pancartas colocadas por el PSOE en la fachada del Edificio de Grupos Municipales" con el objetivo, ségun han trasladado en 'X', de "velar por la neutralidad de las instituciones".

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, argumentaba este martes que en el Edificio de Grupos Municipales ya ondea la bandera de España, "la enseña nacional, como dice la Ley de Banderas y como dice la Constitución, que representa a todos los españoles y no hace distinción ninguna, ni por edad, ni por opinión política, ni por confesión religiosa, ni por orientación sexual".

PSOE RECLAMA A ALMEIDA MÁS APOYO

Antes de la presentación del MADO, Giraldo también ha reprochado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que en los siete años de mandato que lleva no haya acudido "ni a un solo evento" del Orgullo LGTBI ni haya ondeado en el Ayuntamiento la bandera arcoíris.

Pero tampoco cree que este apoyo llegue en términos económicos. "Barcelona, por ejemplo, es una ciudad que apoya muchísimo más al Orgullo e incluso, fíjense, en Sevilla este año están apoyando con el triple de presupuesto que está apoyando Madrid. Madrid a 500.000 euros, Sevilla 1,5 millones y además una carroza. Y no olvidemos que en Sevilla está gobernando el PP", ha lanzado.

Considera que esto demuestra que el PP madrileño es "el peor PP posible" y ante ello desde el PSOE han reivindicado que la bandera "es necesaria para decir a todo el mudo que son bienvenidos" y que este evento debería "estar a la altura de lo que una capital como Madrid debería estar".

Junto a él ha estado el diputado del PSOE en la Asamblea Santi Rivero, quien ha afirmado que hay dos gobiernos en la Comunidad y en el Consistorio que están "completamente acomplejados" con los derechos del colectivo LTGBI y que "no reman a favor de los derechos".

"Esperamos que de aquí a que terminen esos gobiernos, que terminarán en el año 2027, sean capaces de volver al año 2016. Cuando la señora Cristina Cifuentes era presidenta colgaba la bandera en el balcón de la Puerta del Sol y además éramos capaces de hacer leyes que avanzaban en los derechos del colectivo LGTBIQ+", ha recalcado Rivero.