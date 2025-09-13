PSOE-M señala dificultad para comprar o alquilar casa mientras "Ayuso vive en un ático que financia de forma irregular"

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, presenta el último balance del Plan contra las estafas telefónicas y por SMS del Gobierno de España, a 18 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

Óscar López pide que el dinero de la condonación de la deuda se dedique a políticas de vivienda

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha contrapuesto las dificultades para comprar o alquilar vivienda en la Comunidad de Madrid, mientras que "la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, vive en un ático que financia de forma irregular".

En el acto este sábado de inauguración de la nueva sede del PSOE, ubicada en el distrito de San Blas-Canillejas, López ha subrayado que el balance de la semana, tras el Debate del Estado de la Región, es que Ayuso ha dado "más pruebas de que vive en un ático pagado con dinero defraudado a Hacienda".

"La presidenta de la Comunidad de Madrid, que no declara vivienda ni declara gastos por vivienda, vive en un piso más ático financiado por una persona cuyo jefe de gabinete le tiene guardado como Alberto Quirón. Blanco y en botella. Eso en una comunidad como es Madrid, donde la gente no puede ni llega a comprar o alquilar una vivienda, mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid vive en un ático que financia de forma irregular", ha desgranado López.

Durante su intervención, el secretario general del PSOE-M ha alabado la gestión en materia de vivienda de los alcaldes socialistas de la región, que "están dando ejemplo de cómo se apuesta por la vivienda pública, de protección o de alquiler asequible", y ha impelido de nuevo a Ayuso a que aplique la ley estatal de vivienda.

"Le exijo a la señora Ayuso que cumpla con la ley de vivienda. De la mera aplicación de la ley, sin poner un solo euro, habría un millón de madrileños y madrileñas pagando menos alquiler y medio millón de propietarios que estarían pagando menos hacienda, pagando regular, no como su pareja", ha ampliado.

CONDONACIÓN DE LA DEUDA

En este sentido, López ha exigido al Gobierno regional que acepte la condonación de la deuda, por la que se le perdonarían 8.644 millones de euros a la Comunidad de Madrid, y que destine ese dinero a políticas de vivienda.

"Lo que pasa en Madrid es de traca. O sea, te llama el banco y te dice, 'oye, te voy a quitar el 25% de la hipoteca. Te vas a ahorrar el pago de los intereses de ese 25%'. Y tú dices 'no, no me la quites. No me la quites, no vaya a ser que Feijóo se quede sin discurso'. Esos recursos podrían estar destinados a la sanidad, a la educación y, sobre todo, a la vivienda en la Comunidad de Madrid", ha ejemplificado López.

En otro orden de temas, el secretario general del PSOE-M ha considerado que el Gobierno autonómico está haciendo "el mayor ataque a la universidad pública, que es el mayor ascensor y garante de la igualdad de oportunidades".

Además, durante el acto, al que también han asistido la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la presidenta de los socialistas madrileños, Paca Sahuquillo, López ha proclamado que en las próximas elecciones de 2027 el PSOE "va a ganar" por ser "un partido de mujeres valientes y con la palabra verdad".