PSOE señala que el Plan Rehabilita es "un fracaso" con nueve de cada diez solicitudes "inadmitidas por falta de crédito"

Archivo - Varias viviendas en obras con el 'Plan Rehabilita Madrid', en el barrio de Orcasitas, a 13 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha señalado que el Plan Rehabilita diseñado por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida es "un fracaso" con nueve de cada diez solicitudes "inadmitidas por falta de crédito".

Así lo ha trasladado Maroto en declaraciones remitidas a los medios, en las que ha subrayado que, con este plan, Almeida "vuelve a vender titulares y propaganda para ocultar su nefasta gestión".

La socialista ha afirmado que la gestión de estas ayudas se ha convertido además "en un auténtico caos administrativo" y en "una gran bola de nieve" que el Gobierno municipal "no ha sido capaz de resolver". "Plan tras plan siguen aumentando las ayudas pendientes de justificación, acumulándose retrasos de casi cuatro años o más en el abono definitivo de las ayudas", ha explicado.

Maroto ha indicado que esta situación genera "inseguridad, desconfianza y una enorme frustración entre los vecinos", que afrontan obras costosas "confiando en unas ayudas que después se eternizan". "Se trata de un modelo ineficaz y profundamente injusto. Y es que la rehabilitación no puede seguir siendo una promesa vacía ni una campaña de marketing del Ayuntamiento", ha criticado.

De este modo, la socialista ha defendido que la rehabilitación es una "política imprescindible" para mejorar la calidad de vida de miles de familias, reducir desigualdades, combatir la pobreza energética y modernizar los barrios de nuestra ciudad. "Los madrileños necesitan un gobierno que se tome en serio el problema de la vivienda y que entienda que rehabilitar también es garantizar hogares dignos, accesibles y sostenibles", ha concluido.