PSOE tacha de "bulo" de la derecha que Sánchez busque modificar el censo electoral para mantenerse en Moncloa

Archivo - El diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Fernando Fernández Lara - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha tachado de "bulo" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busque modificar el censo electoral para mantenerse en La Moncloa como han advertido desde la derecha.

Lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces el portavoz adjunto de la formación en la Asamblea Fernando Fernández Lara, quien ha cargado contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Se ha referido a sus declaraciones en las que advertía este domingo de que los funcionarios y cónsules estarían "haciendo algo ilegal" si dieran la nacionalidad española "a quien no la merece" y recalcaba que "no hay Ley de Nietos que oculte que España necesita reiniciarse".

Frente a ello, Fernández Lara ha tachado de "gravísimo" que, a sus ojos, una presidenta de una comunidad autónoma "ponga en duda la honestidad de los funcionarios, de los consulados, de las embajadas, miembros de la diplomacia que hacen su trabajo".

"Para votar en España, los ciudadanos no comunitarios tienen que tener la nacionalidad española desde hace cinco años. Tres en el caso del Reino Unido y Noruega, que no son de la Unión Europea", ha recalcado el socialista.

Ha defendido que la 'Ley de Nietos' es "reconocer el derecho a los descendientes de los españoles vivan o no en España" y no un modo de "inflar el censo". "A veces la señora Ayuso es tan inhumana y es tan racista que no puede ver el lado humano de las personas migrantes y quiere ahora enredar a la gente", ha defendido.

También ha reivindicado la medida la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha defendido que estas personas habrían nacido probablemente en España "de no ser por el golpe de Estado, por la represión y por la dictadura franquista".

"Es una ley para reconocerles la condición de españoles a quienes nunca debieron dejar de serlo y lo normal es que no tenga un impacto relevante en los resultados de las próximas elecciones", ha destacado.

Considera que Ayuso, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, necesitan "agitar a los suyos primero y justificar una derrota después, si finalmente vuelven a quedarse con las ganas de gobernar España".

INGENIERÍA ELECTORAL

En cambio, desde el PP su portavoz parlamentario, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que a "falta de voto de los españoles" busca con "ingeniería electoral" romper "las reglas del juego". "Cuando falta poder y falta convicción, empiezan las trampas. Si Pedro Sánchez entiende que no puede conseguir más votos, intenta fabricar más votantes. Si estos españoles no le van a votar, intenta construir nuevos españoles para que ellos sí le voten", ha lanzado Díaz-Pache.

El 'popular' ha planteado que la nacionalidad española "no es un juguete" ni puede ser "una herramienta electoral que el Gobierno utilice para alterar el censo". Cree que Pedro Sánchez es "incapaz" de reconocer que "su proyecto ha terminado" y "actuar en consecuencia".

"Ha sacrificado a su partido, a las instituciones y la credibilidad de un país sólo para mantenerse un poquito más, intentar escapar a la acción de la Justicia", ha expuesto Díaz-Pache.

En la misma línea, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien ha afirmado que hay una "estrategia política" de Sánchez para "alterar profundamente la realidad demográfica y social" de España desde el Gobierno.

"Los españoles deben tener derecho a saber que estamos ante una operación que puede acabar perpetuando al gobierno en el poder. Sabemos de sobra que Sánchez es capaz de esto y de mucho más. Lo peor de Sánchez ha llegado ya", ha rematado.