PSOE teme "práctica destrucción" del mural por la paz en Plaza del Carmen, que el Gobierno limita a una "restauración"

Archivo - Mural de la Paz en la plaza del Carmen - GOOGLE MAPS - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Giraldo, ha mostrado su temor ante la "práctica destrucción" del mural por la paz en la céntrica Plaza del Carmen, en el edificio Hotel Ánaco, aunque el área que encabeza Borja Carabante lo ha limitado a una "restauración".

Tras concluir la comisión de Calidad del Paisaje Urbano, Giraldo ha trasladado en un comunicado su temor a que el Ayuntamiento de Madrid tenga "planes para prácticamente destruir uno de los murales artísticos más famosos de la ciudad, encargado por el alcalde socialista Enrique Tierno Galván para conmemorar la semana del desarme en el contexto de la Guerra Fría, auspiciada por la ONU".

"Hemos conocido un diseño que prácticamente destruye todo este mural, contrario a lo que este grupo municipal ha defendido durante más de diez años, que era la restauración de uno de los murales más conmemorativos que tiene esta ciudad. Nos preguntamos si este mural lo hubiera encargado José María Álvarez del Manzano o Alberto Ruiz-Gallardón ahora estarían cambiando el diseño por otro diferente", ha lanzado al equipo de Gobierno.

El PSOE se opone frontalmente a este plan, han remarcado. "Pedimos que, por favor, se retire este proyecto y este mural se restaure al estado original", ha demandado Giraldo.

El Pleno de Centro aprobó de manera unánime en 2021, ya bajo el mandato de José Luis Martínez-Almeida, la restauración de este mural, entre otros.