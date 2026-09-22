PSOE traslada una queja a APM tras publicar un presentador de Telemadrid una foto editada y "vejatoria" de Begoña Gómez

Archivo - La esposa del presidente del gobierno Begoña Gómez en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya - ALBERTO PAREDES / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha trasladado una queja a la Asociación de la Prensa de Madrid después de que el presentador de Telemadrid Antonio Naranjo haya publicado en sus redes sociales una foto editada digitalmente y "vejatoria" de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según recoge la queja del partido, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la red social 'X' publicó el mensaje "Todos con Begoña, la víctima del fascismo y el cambio climático" junto a una imagen de la esposa del presidente con un cabestrillo y con barba. El mensaje ya no figura en la cuenta de Antonio Naranjo.

Sostiene el partido que combinación del texto y la imagen "proyectan una representación vejatoria y denigratoria de la persona retratada" al tiempo que se traslada al público "un contenido manipulado sin advertencia visible sobre su carácter alterado".

"Desde el PSOE de Madrid consideramos que el periodista Antonio Naranjo ha vulnerado las normas deontológicas de la Asociación de Periodista de Madrid con dicha reprochable publicación", apuntan los socialistas.

Así, destacan que "sin cuestionar la libertad de expresión de la prensa", se habrían vulnerado varios de los puntos del código deontológico de la AMP entre los que se encuentran "los principios relativos al respeto a la verdad; al respeto a la dignidad, la intimidad y la propia imagen; a la obligación de evitar daños innecesarios; a la diferenciación entre hechos y opiniones; y al deber de no difundir material falso, engañoso o deformado".

Ante esta situación, el PSOE de Madrid ha reclamado que la APM se pronuncie "públicamente sobre estas prácticas inasumibles" para un periodista, que se repruebe esta conducta y que se traslade al medio en el que trabaja y que "determinen cualquier acción que se derive de la vulneración del Código Deontológico" de la asociación.

Por su parte, el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha trasladado en redes sociales que los madrileños "merecen un nivel más alto" que el de Naranjo y ha afirmado que "hay líneas que no deberían cruzarse nunca, y mucho menos en una televisión pública".