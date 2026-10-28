PSOE-M traslada su solidaridad ante una "tragedia" en "un trayecto que forma parte del día a día de muchos"

Accidente ferroviario en Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

PSOE-M ha trasladado sus condolencias y solidaridad con los afectados del accidente ferroviario en Toledo, una "tragedia" en "un trayecto que forma parte del día a día de muchas personas que viven o trabajan en Madrid".

"Es una tragedia que sentimos especialmente cerca, ya que este trayecto forma parte del día a día de muchas personas que viven o trabajan en Madrid", han asegurado los socialistas madrileños a través de 'X'. La formación ha trasladado su "más sentido pésame a los familiares y allegados de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, así como toda la solidaridad y apoyo a las personas afectadas".

También han recordado que Renfe ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a las víctimas y sus familiares. Ruegan que se use exclusivamente para este fin y se evite llamar para otras gestiones.