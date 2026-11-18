Candidatos del PSOE al Congreso por Madrid visitan Getafe junto a la alcaldesa, Sara Hernández. - EUROPA PRESS

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha afirmado que se parece más a una "garrapata" la relación entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su pareja, Alberto González Amador, y Quirón que los andaluces.

"Ayuso pues bien que ha chupado para comprar ese ático a través de Planifica de casi siete millones de todos los madrileños y también vemos cómo ha chupado la señora Ayuso pagando esos 8.000 millones de euros al Grupo Quirón que luego hemos visto cómo ha estado traspasando y transfiriendo millones de euros a su pareja durante estos últimos años", ha lanzado la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, tras participar en un acto junto a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández.

Ha hecho de esta forma alusión al uso del término "garrapateros" en una intervención en la que hablaba de los años de gobiernos socialistas de Andalucía y "garrapata" durante un mitin sobre los docentes que están en huelga en Madrid.

Sánchez Acera ha reclamado explicaciones a la presidenta madrileña por esos 8.000 millones de euros que ha vinculado al deterioro de los centros de salud y de la educación pública en la región.

Por su parte, Hernández ha asegurado que los pagos al grupo Quirón exceden ampliamente lo presupuestado. La regidora socialista ha contrapuesto ese gasto a las carencias que, a su juicio, presenta la sanidad madrileña, y ha citado como ejemplos la falta de pediatra en el Centro de Salud de El Bercial o la necesidad de que "el hospital de Getafe cuente con todos los recursos necesarios para no estar ocho horas esperando a que te den una cama".

Hernández también ha criticado el "incremento de las becas para la educación privada" frente a la necesidad de reforzar la enseñanza pública y ha planteado las elecciones del 29 de noviembre como una dicotomía entre dos modelos de sociedad: uno que gobierna para la mayoría y otro que, según ha afirmado, privilegia a unos pocos.