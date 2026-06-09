PSOE de Villa de Vallecas pide que la plantilla del Rayo Vallecano sea pregonera de las fiestas de la Virgen de la Torre

Archivo - Ilias Akhomach of Rayo Vallecano celebrates a goal with teammates during the UEFA Conference League 2025/26 Quarter-finals First Leg match between Rayo Vallecano and AEK Athens FC at Estadio de Vallecas on April 09, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Villa de Vallecas propondrá en el Pleno del distrito de este martes que la plantilla del Rayo Vallecano sea la pregonera de las fiestas de la Virgen de la Torre tras escribir "la página más gloriosa" de su historia al alcanzar por primera vez una final europea, la UEFA Conference League.

Según el concejal socialista Ignacio Benito, los jugadores del conjunto vallecano han sido "los mejores embajadores que los vallecanos podían tener" al haber llevado el nombre de Vallecas por toda Europa durante una campaña histórica para el club.

"Por eso, no encontramos a nadie mejor para iniciar unas fiestas tan esperadas en Vallecas", ha destacado Benito en declaraciones remitidas a la prensa.

Además del éxito sobre el terreno, que para nada quedan empañados por el resultado de la final de la Conference League ante el Crystal Palace, Benito ha puesto en valor los principios que representa la plantilla rayista y su capacidad para conectar con la ciudadanía del distrito.

"Los valores deportivos que representan y el buen rollo que transmiten son el mejor ejemplo para nuestros niños y niñas", ha señalado, para subrayar que la gesta deportiva del equipo ha contribuido a que los vecinos de Vallecas se sientan "muy orgullosos" no solo de sus logros competitivos, sino también de su "calidad humana".

En su iniciativa, el PSOE sostiene que el Rayo Vallecano es "mucho más que un club de fútbol" y reivindica su vínculo histórico con Vallecas desde su fundación en 1924. Por ello, defiende que las fiestas de la Virgen de la Torre, que cada año celebran la historia, las gentes y los valores de Villa de Vallecas, constituyen el escenario idóneo para rendir homenaje a la plantilla.

"Han paseado el orgullo vallecano por toda Europa, devolviendo a sus aficionados la ilusión colectiva y demostrando al mundo entero que este barrio, aunque modesto en recursos, es inmenso en valentía, coraje y nobleza", concluye la propuesta.

PUENTE DE VALLECAS PIDE UN HOMENAJE AL RAYO

Anteriormente, el Grupo Municipal Socialista de Puente de Vallecas presentó también una iniciativa ante la Junta Municipal de distrito en la que solicitaba un reconocimiento institucional al Rayo Vallecano tras su paso por la final de la Conference League.

En la propuesta, los socialistas proponían reconocer a jugadores, cuerpo técnico y trabajadores del club "por haber hecho soñar a todo un barrio y por haber llevado el nombre y los valores de Vallecas por Europa".

"Es un acontecimiento histórico que hayamos llegado a la final y evidentemente esto merece el reconocimiento institucional del gobierno más cercano al distrito, a Vallecas", señalaba el portavoz socialista en el distrito, Jediael Álvarez, en declaraciones remitidas a la prensa.

El encuentro ante el Crystal Palace en Leipzig (Alemania) se ha convertido ya en una cita histórica para la afición vallecana. Tanto es así que las pancartas y vinilos desplegados por Metro de Madrid en doce estaciones de Puente y Villa de Vallecas en apoyo al equipo desaparecieron tras el partido al convertirse en un inesperado 'souvenir' para recordar este hito.