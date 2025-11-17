Puente censura las "mentiras" del Gobierno de Ayuso con la deuda al transporte: "No adeudamos ni un céntimo de euro"

Anuncia que la renovación de la C-5 de Cercanías empezará cuando terminen los trabajos de soterramiento de la A-5 MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha subrayado este lunes las "mentiras" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso al denunciar que el Gobierno adeuda al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) 250 millones de euros, defendiendo que las inversiones en la región "son bestiales" y que están al corriente de pago, y ha criticado la "absoluta deslealtad" de la Comunidad.

"Eso es absolutamente mentira. Nosotros no adeudamos ni un céntimo de euro a la Comunidad de Madrid", ha indicado el ministro este lunes en Los Desayunos Informativos de Europa Press, en el que ha denunciado que "la deslealtad es tan grande" que, aunque no se va a hacer, le ha llevado a plantearse incluso si salirse del CRTM.

"Trabajar con unas administraciones que son tan tremendamente desleales, pues es que es tremendo. Que lleguen a mentir y decir a la opinión pública que se les debe un dinero que no se les debe ni un céntimo de euro. El Ministerio está al corriente de pago con las comunidades autónomas y en concreto con la de Madrid", ha defendido.

Desde la Comunidad de Madrid se ha reiterado que las aportaciones del Estado a la Comunidad, a través del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, se mantiene congelada desde 2021, con el Covid-19, en los 126,89 millones de euros.

Desde el Gobierno regional se compara esta cifra con incrementos del 51% en la subvención a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona o el 90% en el caso de Canarias. En el caso de Madrid, la Administración General del Estado aporta un 6,33%, mientras que la Comunidad asume el 79% y el Ayuntamiento de la capital, el 12,68%.

Sobre este punto, el ministro ha señalado que, mientras la Comunidad denuncia esta falta de inversión, desde Junts apuntan que "se destina el 130% del presupuesto y que se gasta todo en Madrid". "Yo no sé a quién creer", ha recalcado Puente, quien ha defendido que las inversiones que se están haciendo en Madrid "son bestiales".

Al hilo, ha recordado solo el Plan de Cercanías de Madrid tiene más de 7.000 millones de euros de dotación. "Estamos invirtiendo una barbaridad y estaríamos invirtiendo más si no nos hubieran obligado, por ejemplo, a retrasar la renovación de la C-5, porque el Ayuntamiento de Madrid decidió, unilateralmente, que quería soterrar la A-5", ha subrayado.

LA RENOVACIÓN DE LA C-5

En este sentido, el ministro ha avanzado que las obras de la renovación de la C-5 de Cercanías arrancará en cuanto se den por finalizadas las obras de soterramiento de la A-5. Unas obras necesarias, entre otras cuestiones, porque es necesario adaptar las estaciones a los trenes nuevos que se han comprado "para que quepan" en ellas.

Entre otras inversiones, ha recordado, están también los 4.000 millones de euros para mejorar el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, la nueva estación de Alta Velocidad que ha anunciado en Parla o las mejoras ferroviarias con 500 millones de euros para la pasante de Atocha, 0 600 millones para la renovación de Chamartín.

"Madrid, si hay algo de lo que creo que no se puede ni se debe quejar es de que el Gobierno de España no invierta en este territorio", ha recalcado el ministro, que ha lamentado las "mentiras" del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, quien, ha apuntado "ve una realidad paralela".

"Es tan fácil como analizar cómo se explica a cada uno en el día a día y simplemente pues oiga, el filtro, no lo pasan. Ayer --Ayuso-- felicitó al presidente de Ecuador porque habían detenido a un narcotraficante estupendo y lo había detenido la Policía Nacional en Málaga. En fin, y felicitó la señora Ayuso al presidente de Ecuador. En fin, sacan ustedes sus propias conclusiones. Hay gente que ve una realidad paralela, yo lo lamento enormemente", ha dicho.

Según las cifras del Ministerio, desde el Gobierno central la aportación al CRTM ha pasado de 126 millones de euros (como ayuda directa) a más de 570 millones de euros.

Para 2025, se ha destinado 126,89 millones de euros para ayuda directa al transporte, a los que se suman 109 millones de euros durante el primer semestre para descuentos de tarifas (a lo que habría que añadir la aportación del segundo semestre, aún por determinar).

A ello se une la ayuda por descuentos a tarifas de servicios públicos urbanos de ayuntamientos de la Comunicad, con 16,9 millones de euros durante el primer semestre de 2025 (a lo que habría que añadir la aportación del segundo semestre, aún por determinar) y la condonación de aproximadamente 190 millones de euros al CRTM por la excepción en la liquidación con Renfe por el uso de sus abonos (importe asumido por el Ministerio a Renfe).