El Puerta de Hierro culmina la creación de un espacio de datos compartidos a nivel nacional para el cáncer de pulmón

Presentación del proyecto SHARE (SpanisH cAnceR data spacE) - HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda ha finalizado el proyecto SHARE (SpanisH cAnceR data spacE), una iniciativa que ha permitido crear un espacio de datos a nivel nacional y de colaboración entre hospitales para impulsar la investigación y mejorar la atención a pacientes con cáncer de pulmón.

Desde el Gobierno regional se ha subrayado que este proyecto pionero abre la puerta a una medicina más personalizada y precisa, basada en el análisis conjunto de información clínica, genética y de evolución de los pacientes.

Liderado por el Servicio de Oncología Médica del hospital, la iniciativa ha trabajado con información clínica de más de 30.000 pacientes procedente de 197 hospitales españoles y ha demostrado que es posible conectar y analizar esta información clínica de manera "segura", sin que los datos personales salgan de cada hospital.

MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Uno de los principales avances del proyecto es la posibilidad de desarrollar modelos de Inteligencia Artificial capaces de ayudar a los profesionales sanitarios a predecir mejor cómo evolucionará la enfermedad y qué tratamientos pueden resultar más eficaces para cada paciente.

La gran cantidad de información clínica con la que se ha trabajado permite disponer de una visión mucho más amplia y completa del cáncer de pulmón. "El verdadero valor de SHARE es que permite transformar la experiencia acumulada de miles de pacientes en conocimiento útil para mejorar la atención y los resultados en salud", ha subrayado María Torrente, coordinadora del proyecto.

Un enfoque que puede ayudar, por ejemplo, a identificar pacientes con mayor riesgo de progresión de la enfermedad, detectar patrones de respuesta a determinados tratamientos o avanzar en futuras estrategias de diagnóstico precoz.

Además, permitirá estudiar mejor las diferencias en salud relacionadas con factores como la edad, el sexo o las circunstancias sociales y geográficas de los pacientes.

"SHARE supone un importante avance hacia una medicina más personalizada y colaborativa, en la que los datos pueden ayudarnos a entender mejor la enfermedad y a ofrecer tratamientos más ajustados a cada paciente", ha destacado Mariano Provencio, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro y director del proyecto.

Todo ello, además, sin comprometer la privacidad. En este sentido, los datos permanecen siempre protegidos dentro de cada centro sanitario y únicamente se comparten los resultados de los análisis realizados mediante sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje federado. De este modo, se garantiza la privacidad y seguridad de la información clínica, cumpliendo con la normativa europea de protección de datos.

El proyecto ha contado con financiación de la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco de una convocatoria promovida por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Con la finalización de esta iniciativa, desde el centro hospitalario han subrayado que se refuerza su compromiso "con la innovación, la investigación oncológica y el desarrollo de nuevas herramientas que permitan mejorar la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes con cáncer".

DE LOS DATOS AL IMPACTO CLÍNICO

Estos resultados han sido presentados en el evento científico "Espacios de datos sanitarios e innovación: de los datos al impacto clínico", celebrado en el Hospital Puerta de Hierro y dirigido a profesionales sanitarios, expertos en tecnología, investigadores y representantes institucionales de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de España.

A la apertura institucional de esta jornada han asistido la directora general del Dato del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Ana Palacios, y la directora general de Investigación y Docencia de la Consejería de Sanidad, Inmaculada Ibáñez de Cáceres, que destacó la importancia de la convergencia de estrategias europeas nacionales y regionales para hacer posible este actual modelo de innovación sanitaria.

Durante el encuentro se ha puesto de relieve, de la mano de representantes de hospitales, administraciones públicas y organizaciones tecnológicas, que el volumen y diversidad de datos que ofrece un espacio como SHARE abre un abanico de posibilidades sin precedentes para mejorar el pronóstico de pacientes oncológicos.