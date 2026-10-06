Puwerty llega a su 10ª edición fomentando la creación joven con propuestas urbanas, 'gameplay' y un ciclo de cine

Mireya Larriba - LA CASA ENCENDIDA

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival Puwerty llega este año a su 10ª edición, que se celebrará del 15 al 17 de octubre, fomentando la creación joven en la Casa Encendida, con propuestas que pasan por lo urbano, la creación musical y audiovisual, un 'gameplay' comentado o un ciclo de cine.

Se trata de un certamen que busca ser un espacio de impulso para artistas menores de 26 años que trabajan desde la experimentación y lo multidisciplinar en la creación contemporánea musical, audiovisual y escénica, ha recordado el espacio cultural en un comunicado.

Mireya Larriba (Donosti, 2000) concluye su ciclo comisarial al frente de esta 10ª edición, que propone seguir imaginando qué significa ser joven hoy.

En la programación se pueden encontrar conciertos que combinan las propuestas urbanas de TKMAMI y Superreservao --entre el caos de los memes, la estética cringe y el trap melancólico-- con las guitarras distorsionadas y sintes de LeChatelier, la reinterpretación electrónica del folclore de Martiago a cargo de Cristina Len y el show híbrido entre DJ set y performance de Salomelody.

Por su parte, la convocatoria Bandeja de Entrada 2026 ha seleccionado el proyecto 'To Become a Trickster', del artista Sergio Pinilla. Un 'gameplay' comentado que explora las fantasías y contradicciones del trabajo remoto y las identidades digitales.

La programación escénica incluye la pieza coreográfica 'Love Language', de Virginia Martín, sobre los códigos corporales de la seducción, y un espectáculo de lucha libre planteado como una disciplina híbrida entre el deporte y la performance.

A ello se suman los talleres, que combinan escritura y memoria con Alicia Otero, la creación de joyas a partir de imágenes con Teresa Díez Izco y una sesión de serigrafía del merchandising del festival con Tomasa Crucero.

El ciclo de cine LIT, 'Confesiones Confusas', en colaboración con la ECAM, indaga en las inquietudes personales y colectivas a través del cine independiente de bajo presupuesto.

Puwerty forma parte del proyecto europeo TMLAB y cuenta con la colaboración de Radio 3. La identidad visual de este año corre a cargo de Karmen Ameller y Jaime Vidal.

DESMENTIR TÓPICOS DE LA JUVENTUD A TRAVÉS DEL ARTE

Nacido en septiembre de 2017 en La Casa Encendida para dar respuesta a las inquietudes de los menores de 26 años, Puwerty celebra diez ediciones en las que ha intentado desmentir tópicos sobre la juventud a través de la música, las artes escénicas, el cine, la cultura digital y los talleres participativos, ofreciendo un espacio de experimentación para las nuevas generaciones de creadores.

Por las distintas ediciones del festival han pasado proyectos y figuras que dan pulso a la cultura joven actual: desde las primeras actuaciones de Nathy Peluso, Cariño, Luna Ki o Rojuu, hasta podcasts como La Pija y la Quinqui, pasando por debates sobre la cultura contemporánea con creadoras como Samantha Hudson o Elisabeth Duval.

El certamen ha dado cabida a la escena ballroom, el hyper-pop, la filosofía en tiempos de TikTok, la autoedición y la reflexión sobre la precariedad o la vivienda.

Asimismo, la convocatoria Bandeja de Entrada se ha mantenido durante estos diez años como una cantera abierta para impulsar proyectos artísticos emergentes en sus primeras etapas, mientras que su modelo de comisariado --liderado a lo largo del tiempo por María del Río, Ángel Aranda, Silvia Sanz, Adrián Capelo y Mireya Larriba-- ha garantizado un festival diseñado por y para la juventud, que este año volverá a elegir programador para las próximas ediciones.