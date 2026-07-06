Radio Intercontinental Madrid cierra un gran temporada con especial atención a los profesionales

Encuentro fin de curso del programa 'Abogado Abogado' de Radio Intercontinental Madrid - RADIO INTERCONTINENTAL MADRID

Consolida una parrilla con espacios profesionales, informativos, divulgativos, culturales y musicales fieles a su lema histórico MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Radio Intercontinental Madrid (95.4 y 107.8 FM) cierra este mes una gran temporada, tras su regreso a la FM hace casi tres años, marcada por varios espacios dedicados a profesionales madrileños de distintos sectores, además de continuar ofreciendo como pilar de su programación las mejores canciones emitidas entre 1950 y 1989, manteniendo así la esencia de su lema 'La radio de siempre, la música de tu vida'.

Uno de los formatos revelación de esta temporada ha sido el programa de información y entrevistas relacionadas con el mundo de la Justicia 'Abogado Abogado', que se emite los jueves a las 11 horas, dirigido por Ismael Istambul Fernández, socio fundador de Iberum Abogados, y por los miembros del despacho Fernando Salas y Marco Rey.

El pasado martes organizaron en la terraza radiofónica de la madrileña Avenida de América un encuentro en el que se dieron cita letrados, magistrados y personas relacionadas con la abogacía y la judicatura que durante los últimos diez meses han sido entrevistados en este espacio.

En declaraciones a Radio Intercontinental y Canal 33 TV de Madrid, Istambul destacó que el equipo del programa se lo ha pasado "muy bien" y ha aprendido durante una experiencia, que definió como "extraordinaria".

También les sorprendió la audiencia cosechada, la acogida, el 'feedback' de los oyentes y los mensajes recibidos, subrayando que han conectado con muchos ciudadanos y compañeros que les han ayudado a crecer y aprender.

De cara a la próxima temporada, que arrancará el 15 de septiembre, el director de Iberum Abogados avanzó que mantendrán la línea de entrevistas y la voluntad de acercarse a los ciudadanos resolviendo consultas, además de abrir una línea de WhatsApp para recibir dudas "peculiares, sorprendentes, extravagantes o cotidianas".

OTROS PROFESIONALES

Otro programa nuevo está temporada ha sido el conducido por el empresario referente de la moda masculina, Paco Cecilio. 'Tomo Nota' se emite los jueves a las 22 horas simultáneamente en Radio Intercontinental y en Canal 33 TV.

En él ha entrevistado a referentes del mundo del deporte como el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco; el expresidente del Real Madrid Ramón Calderón; el exseleccionador nacional de fútbol Luis Rubiales; del mundo de la cultura como el consejero del ramo en la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco; o del periodismo como Javier Algarra, Emilio Javier o Jesús Álvarez.

Por su parte, la terapeuta y mediadora familiar madrileña Mariar Andrés ha presentado con brillantez y profesionalidad el programa 'Mariar te escucha", enfocado en el bienestar emocional, las relaciones y el crecimiento personal. Se emite los viernes a las 11 horas y en redifusión los domingos a las 21 horas.

Asentado ya en la parrilla de Radio Intercontinental Madrid, los miércoles a las 18 horas y los sábados a las 10, se encuentra el programa 'Profesionales Excepcionales', una cita semanal, amena, humana y entretenida dirigida por Javier Pascual.

El programa acerca a los oyentes el mundo de la ingeniería, los negocios, la formación, la gestión empresarial, el mundo digital, la consultoría y muchos más. Allí sus protagonistas revelan secretos de su éxito profesional y cómo la tecnología puede cambiar muchas vidas.

FORMAR, INFORMAR Y ENTRETENER

Pero además del mudo profesional, Radio Intercontinental Madrid ha nutrido esta temporada su parrilla con diferentes programas informativos, divulgativos y culturales, pero dejando al lado el enfrentamiento político.

Entre los formatos que consolidan su presencia en el 95.4 y 107.8 FM madrileña ha sido el mítico 'Radio Hora', un informativo que comenzó a sonar en Radio España entre 1972 y que luego popularizara la Intercontinental.

En esta nueva etapa, dirigida por los periodistas Gerardo Quintana y Fernando Ballesteros, proporciona, como nadie lo hace en la radio española, noticias breves cada pocos minutos, siempre con gran cuidado de voces y sonidos. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana.

Tampoco ha faltado a su cita con Radio Intercontinental el programa 'Caliente y Frío', la revista sonora más veterana de la radiodifusión española, con más de 45 años en antena, conducido de lunes a viernes a las 21 horas por la maestría de Álvaro Luis y Gemma Serrano, que han llevado al estudio a los personajes famosos de mayor actualidad.

Otro clásico que ha continuado es 'Peticiones del Oyente', de la mano del conocido locutor Rafa Vega, los lunes a las 10 horas. Para solicitar canciones o dedicar poesías se puede marcar al teléfono 91 724 14 39 y todas sonarán en la emisión en directo los miércoles de 11 a 13 horas.

Entretanto, han seguido en la rejilla de Radio Intercontinental el programa 'La Terraza', dirigido y presentado por el conocido escritor de biografías autorizadas de famosos José Aguilar los jueves de 12 a 14 horas.

Entre otras propuestas, destacan programas de rutas y visitas como 'Territorio Viajero', con Paco Huertas, los lunes a las 20 horas; de crímenes y literatura como 'Agente de la Intercontinental', con José Sevilla, los viernes a las 16 horas; de cultura urbana alternativa como 'Cultura Big Bang', con Óscar Santos, los viernes a mediodía; o del mundo taurino como 'Tendido 9', presentado por Gonzalo Ruiz de Burgos, los martes a las 20 horas.

Entre las nuevas incorporaciones de esta temporada está el programa 'Filtro Cultura Personal', en emisión los lunes a las 13 horas, producido por la polifacética Sandra Loi, que también cuenta con el singular espacio cultural 'Creaciones Primogénitas' los jueves a las 19 horas y los sábados a las 12, y que además se emite en Canal 33 TV.

También otros formatos como 'Aquí Latinos' de Edwin Pérez (jueves a las 20h) y 'Despiértame' de Gaby Sivira (viernes a las 20h).

Asimismo, este año han llegado con fuerza a la Intercontinental el espacio cómico 'Mucho Humor y Pocas Nueces', con Josete Fernández, los miércoles a las 13 horas; y el programa 'Hablemos de Adicción', que el aborda distintas realidades relacionadas con las conductas adictivas, desde las drogas y el alcohol de la mano de Diego Rojo, todos los miércoles a las 20 horas y los sábados a las 11 horas.

Todos la parrilla radiofónica, con sus repeticiones los fines de semana, se pueden consultar en la web www.radiointercontinental.net.

HOMENAJES A LOS GRANDES ARTISTAS

En el apartado musical, la histórica radio madrileña ha sorprendido este año a sus oyentes con 'La Hora Feliz', un programa dedicado a los grandes artistas de la música española e internacional como el Dúo Dinámico, Juan Sinatra, Isabel Pantoja, Julio Iglesias y Camilo Sesto, entre otras figuras relevantes.

Igualmente, Radio Intercontinental Madrid han continuado emitiendo formatos musicales especializados como 'Viva Italia', con la mejor música transalpina de esta época, los sábados y domingos a las 20 horas; 'Baladas Inolvidables', con aquellas baladas que marcaron la historia de muchos españoles en sus mejores momentos, que sonarán todos los miércoles, jueves, viernes y domingo de 22 a 24 horas; y 'Noche de Rondas', de medianoche a 1 de la madrugada del sábado a domingo, con los mejores temas de la tuna española.