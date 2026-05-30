Rafael Alberti y Elena Fortún, las bibliotecas que abren las 24 horas para estudiar exámenes finales y la PAU

Archivo - Apuntes durante el primer día de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), en la Universidad Autónoma de Madrid, a 3 de junio de 2024, en Cantoblanco, Madrid (España). Cerca de 40.000 alumnos de la Comunidad de Madrid se enfrentan a part - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública Rafael Alberti, situada en el distrito Fuencarral-El Pardo, y la Elena Fortún, ubicada en Retiro, son los únicos centros que abren las 24 horas de forma ininterrumpida para estudiar los exámenes finales o la prueba de acceso a la universidad (PAU).

Para los alumnos, mayo es sinónimo de estudiar, madrugar y enfrentarse a los exámenes finales antes de las vacaciones de verano. En el caso de los estudiantes de 2º de Bachillerato, este mes supone el 'sprint' definitivo antes de la Selectividad, cuya prueba ordinaria tendrá lugar los días 1, 2, 3 y 4 de junio. La extraordinaria será el 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Hasta el 3 de julio, el horario de once bibliotecas públicas de la capital se ampliarán con el objetivo de facilitar a los estudiantes la preparación de los exámenes del segundo semestre académico. Con este refuerzo, el Ejecutivo regional pondrá a disposición de los usuarios un total de 1.234 puestos de lectura en capital.

Más allá de la Rafael Alberti y la Elena Fortún, ampliarán su horario nocturno, desde las 21 horas hasta la 1 de la madrugada: José Luis Sampedro (Chamberí), Pedro Salinas (Centro), José Acuña (Moncloa-Aravaca), Antonio Mingote (Latina), Javier Marías (Moratalaz), José Hierro (Usera), Miguel Hernández (Puente de Vallecas), Luis Rosales (Carabanchel) y María Moliner (Villaverde).

Todas las instalaciones incluidas en esta campaña permanecerán abiertas los siete días de la semana, lo que permite ofrecer una cobertura continua y adaptada a las necesidades de estudio de los usuarios en estas semanas de mayor demanda. Durante el horario ampliado, la entrada se limitará a las salas de lectura de adultos. Por razones de seguridad, los jóvenes, a partir de 14 años, deberán identificarse mediante DNI o cualquier otro documento oficial.