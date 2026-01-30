El Ramón y Cajal implanta una cámara de exposición ambiental única en España para monitorizar a pacientes con alergia

Archivo - Fachada del Hospital Universitario Ramón y Cajal - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Alergología del Hospital Universitario Ramón y Cajal ha puesto en marcha una cámara de exposición ambiental única en España para monitorizar pacientes con rinoconjuntivitis y asma de etiología alérgica y que permite ofrecer una asistencia personalizada, que ayudará a mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con alergia respiratoria.

"La cámara de exposición ambiental será una herramienta fundamental para el diagnóstico preciso de las enfermedades alérgicas respiratorias, permitiendo a los profesionales de salud recrear situaciones controladas de exposición a alérgenos, lo que facilita diagnósticos más certeros y un tratamiento personalizado", ha destacado la jefa del Servicio de Alergología y responsable del grupo Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades alérgicas (área 5 del IRYCIS), Belén de la Hoz

En un comunicado, el centro hospitalario ha subrayado que, gracias a esta cámara, única en el sur de Europa, se monitorizan los efectos que tiene la exposición al polen y otros agentes ambientales en el paciente, simulando un escenario natural. "Esto es especialmente valioso para pacientes con asma o rinoconjuntivitis alérgica de difícil diagnóstico, quienes ahora podrán recibir una evaluación más detallada y precisa", ha remarcado la especialista.

Además, ha detallado que con "los sistemas de recogida de datos generados", se puede "almacenar y analizar los resultados de manera más eficiente, lo que abrirá nuevas puertas a la investigación clínica". A su vez, esto también permitirá "ofrecer tratamientos individualizados y monitorizar los avances de cada paciente de manera más precisa en tiempo real".

El proyecto ha incluido también el desarrollo de un cuadro de mando que mejora la visualización de información, ofreciendo y obteniendo un resumen de los datos y alertas necesarias para el control de la exposición de los pacientes.

LAS PRUEBAS

eurante cada prueba, el paciente cumplimenta distintos cuestionarios sobre síntomas de alergia, que facilitarán la valoración de su estado durante la exposición controlada a los alérgenos.

En cada una de las exposiciones, generalmente una durante noventa minutos controlada con concentraciones de polen, se registran los síntomas nasales, oculares y de asma, y estos se valoran, según los criterios de positividad, cuando el paciente los comunica y con criterios objetivos.

Una vez recibido el alta, el paciente rellenará formularios de manera periódica para una monitorización adecuada y telemática de manera similar a como lo ha hecho en el hospital.

BENEFICIOS

En este sentido, la cámara permite reproducir períodos de alta concentración de polen, como ocurre en primavera, en otras épocas del año, consiguiendo un sistema de monitorización viable que sea al mismo tiempo fiable y seguro para los pacientes y que permita a los profesionales acceder con facilidad a los datos recogidos.

Para su desarrollo se ha contado con la Unidad de Data Science del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS) y con el Servicio Técnico del hospital, así como con alumnos de Doctorado de la Universidad de Alcalá y con alumnos de Grado y Máster en Ingeniería Biomédica de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Universidad Politécnica de Madrid y con la participación de la empresa Grupo Álava.

Al ser una de las pocas que existen en el mundo, con la ventaja añadida de ser intrahospitalaria y contar con la certificación ISO 8, la instalación se ha dado de alta como parte de los Servicios Científico-técnicos del IRYCIS con el fin de colaborar activamente en estudios de investigación que necesiten de su uso.

Desde el hospital han subrayado que cuatro proyectos de investigación realizados en esta cámara de exposición ambiental se están realizando con financiación pública y privada en convocatorias abiertas a distintos proyectos de la misma naturaleza.

Asimismo, han recalcado que ha sido reconocida como mejor Comunicación en el área de Aerobiología del congreso de la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica de 2024.