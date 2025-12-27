La rana gigante a las puertas del Casino tira de su suerte y se mantiene en Recoletos tras un primer varapalo judicial

Archivo - La Rana de la Suerte del Casino Gran Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Se llama 'Rana de la Suerte' y no es por casualidad porque lleva dos años agarrándose con sus patas al Paseo de Recoletos, junto a la Plaza de Colón, esquivando vía recurso de casación una orden judicial que le instaba a desalojar el espacio, a las puertas del Casino Gran Madrid y el Museo de Cera.

El Casino es el promotor precisamente de esta escultura de 3,5 metros de altura, hecha en bronce y firmada por Eladio de Mora, conocido artísticamente como dEmo. Llegó al paisaje madrileño en abril de 2014 y ocupa algo más de 15 metros de acera. Sus largas patas, de más de 2 metros, permiten que los peatones pasen por debajo de ella en su paseo por Recoletos.

Hace exactamente dos años, en diciembre de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) daba la razón al Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida y ordenaba el desmontaje del ya emblemático anfibio. El Consistorio firmaba un año antes una resolución, con recurso de apelación interpuesto por el Casino Gran Madrid, por la que denegaba cualquier ampliación de la autorización para que la escultura permaneciera más tiempo en ese espacio.

La autorización original era para el periodo de tiempo comprendido entre mayo de 2014 a marzo de 2015 y luego se prorrogó anualmente hasta el 9 de junio de 2021. La sentencia del TSJM declaraba la extinción de la autorización y ordenaba el desmontaje. El juez alegaba que no existe un derecho preexistente a la ocupación de la vía pública de forma permanente "siendo contrario a la ley la permanencia de la escultura durante un período superior a cuatro años".

La decisión judicial se basó en informes técnicos desfavorables de la Subdirección General de Paisaje Urbano y Arte público y del Servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana. El local de juego recurrió en casación ante el Tribunal Supremo y dos años después sigue a la espera de la decisión judicial, con la rana gigante desafiando al Ayuntamiento de Almeida.

UNA RANA POP CON UN SIGNIFICADO SIMBÓLICO

dEmo es el autor de este anfibio enorme. Sus creaciones tienen unas claras raíces pop --suyos son también los enormes osos de gominolas de tamaño XXL-- y, como explica en su página web, busca "dobles lecturas y transformar en auténticos iconos elementos cotidianos y objetos que invitan al juego".

La 'Rana de la Suerte' es una donación del Casino Gran Madrid en agradecimiento a la ciudad por permitir que volviera a haber un casino en la ciudad 90 años después del cierre del último.

¿Y por qué una rana? Por su simbolismo relacionado con el azar. Prueba de ello está en la panza del enorme anfibio, con símbolos de la suerte de todo el mundo, como un escarabajo egipcio, un trébol de cuatro hojas, una herradura con siete clavos, un conejo, un delfín, un elefante, un búho, una bruja con escoba, un corazón, una llave, el dólar, el euro, la libra, una estrella, una luna, el símbolo hippy de la paz, el yin-yang, un ojo, el om hindú, el infinito, una mano abierta con ojo en la palma, un puño con el pulgar levantado...