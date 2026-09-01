Reabierto desde este martes el tramo de Línea 6 entre Ciudad Universitaria y Argüelles

Archivo - Reapertura de la Línea 6 de Metro de Madrid entre las estaciones de Legazpi y Moncloa, a 20 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La Línea 6 de Metro de Madrid, la más utilizada por los madrileños, reabre de forma completa este sábado día 20 - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tramo de la Línea 6 entre Ciudad Universitaria y Argüelles recupera este martes el servicio tras la finalización de las obras que se estaban acometiendo de cara a la futura automatización de la 'Circular'.

En concreto, desde el pasado 1 de agosto se han llevado a cabo trabajos en este tramo para la renovación de la vía y refuerzo de andén de cara a la futura instalación de las puertas de antes.

Unas labores que han permitido la reapertura de la estación de Moncloa dos días antes de lo previsto. De esta forma, el tramo recupera la normalidad justo antes del inicio del curso académico, el próximo 7 de septiembre.

Moncloa no pudo incluirse en las actuaciones desarrolladas durante 2025 al haber funcionado como estación terminal durante los anteriores cortes de servicio. De este modo, desde Metro se eligió el mes de agosto para estos trabajos con el objetivo de reducir al máximo las molestias derivadas de unas actuaciones imprescindibles para seguir modernizando la red.

Con esta reapertura y la del tramo de la Línea 7 comprendido entre Gregorio Marañón y Pitis desde el pasado sábado, Metro recupera prácticamente la normalidad en la red. El único corte que permanece activo es el del tramo de la línea 10 entre Nuevos Ministerios y Cuzco, cuya interrupción del servicio se mantendrá hasta finales de año.