Reabre el camping de El Escorial tras ser desalojado por el incendio de la Sierra Oeste

1107220.1.260.149.20260727153347 Una espesa columna de humo cerca de El Castañar de El Tiemblo, a 24 de julio de 2026, en El Tiemblo, Ávila, Castilla y León (España). El Ayuntamiento de Ávila ha desplegado un operativo para atender en la ciudad a los vecinos de El Tiemblo evacuados por e - Gabri Solera - Europa Press

EL ESCORIAL 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El camping Capfun de El Escorial ha vuelto a abrir sus puertas este lunes después de haberse visto obligado a desalojar a sus cerca de 5.000 clientes el pasado viernes a causa del gran incendio forestal que se encuentra activo en la Sierra Oeste madrileña.

Según ha explicado el director del recinto, Mario Muñoz, en declaraciones a Europa Press, la evacuación no se produjo por peligro inminente, ya que "las llamas se encontraban a unos 15 0 20 kilómetros", pero el viento podría haber acercado el fuego en pocos minutos, según ha asegurado que le informaron agentes de la Policía Nacional.

El desalojo se inició el viernes alrededor de las 20 horas y se completó en un espacio de "aproximadamente dos horas" sin que se registraran incidentes reseñables. Para avisar a los miles de clientes repartidos por las instalaciones, el camping activó el sistema de megafonía general e hizo "batidas" con todo su personal por calles, alojamientos y zonas comunes, en un dispositivo que Muñoz ha destacado por la "calma y tranquilidad" con la que se llevó a cabo.

En cuanto a la compensación por las tres noches que los usuarios han tenido que pasar fuera, la empresa ha facilitado la posibilidad de disfrutar de esas jornadas no consumidas más adelante --tanto en El Escorial como en otro camping de la cadena-- o bien solicitar el reembolso del dinero. Asimismo, el director ha explicado que, tras reabrir este lunes, la marcha definitiva de algunos clientes ha dejado disponibilidad de plazas en pleno verano para quienes deseen acudir al recinto.