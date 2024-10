El Real Madrid, ante el juez por superar 2.500 veces más el ruido permitido en 18 conciertos en Bernabéu

Los vecinos sustentan su acusación en los informes periciales de mediciones de ruido

La juez Mónica Aguirre, al frente del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, ha interrogado este martes al administrador único de Real Madrid en el marco de una querella interpuesta por una asociación de vecinos por la presunta comisión de un delito medioambiental en relación a la contaminación acústica del estadio Santiago Bernabéu.

Se trata de una denuncia interpuesta por 'Perjudicados por el Bernabéu', que se apoya en los informes realizados por la Policía Municipal de Madrid y los elaborados por peritos contratados por la asociación vecinal.

Los denunciantes mantienen que los conciertos que se celebran en el estadio desde el pasado 26 de julio "implican el incumplimiento de la licencia urbanística que obliga a adoptar medidas de insonorización".

Tras concluir las comparecencias, un portavoz de los vecinos ha denunciado que el ruido que generan los conciertos es 2.500 veces al máximo permitido, lo que ve como "un auténtico disparate".

"Estamos en esta situación porque alguien ha tomado la mala decisión de intentar hacer un modelo de negocio que no es legal porque ni se puede hacer conciertos en el estadio porque no tiene licencia para ello y además no está insonorizado. Es un disparate", ha subrayado.

Así, ha detallado que desde la asociación se han realizado exactamente 155 mediciones de ruido en los 18 conciertos que ha habido, superándose en todos ellos los niveles de "una media bestial" como se decía de promedio más de 2.500 veces.

"Hay unos límites que es 55 decibelios y los decibelios no se miden como la velocidad, cada 3 decibelios se duplica la potencia de sonido. Esto quiere decir que en nuestro caso se ha duplicado en 2.500 veces", ha recalcado.

"Entendemos que el Ayuntamiento es el principal responsable de esta situación por no haber impedido, como le dice la propia norma, la contaminación acústica. Si se entra en zona de grave riesgo con 8 veces más de lo permitido pues qué pasa cuando tenemos 2.500 veces", ha señalado.

Para el portavoz vecinal, no se trata de "un problema de fútbol ni un problema del Real Madrid, sino un problema de salud pública". "Se está generando un daño a la salud de miles de ciudadanos, pero no hay que olvidar que alrededor del Bernabéu, solo en la zona que podríamos llamar zona cero, hay del orden de 800 viviendas, o sea, unos 2.000 y pico personas viviendo que han sufrido problemas serios", ha agregado.

INFORMES PERICIALES

La denuncia está "acompañada por informes periciales de ingeniería acústica de evaluación de la inmisión de ruido en el ambiente exterior con motivo de la celebración de los conciertos en los que se ha superado el nivel de ruido permitido por la normativa".

Se expone que "el propietario no había realizado ningún estudio para prevenir la salida de ruidos durante la celebración de los eventos" y que "en los conciertos celebrados hasta la fecha el Ayuntamiento recibió numerosas denuncias por ruido insoportable", superándose el nivel de ruido.