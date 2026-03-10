El Real Madrid-Manchester City contará con un despliegue de seguridad de más de 1.700 efectivos

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad de cara al partido de Champions League de este miércoles entre el Real Madrid y el Manchester City contará con un dispositivo de seguridad integrado por más de 1.700 efectivos, según ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid.

El operativo estará formado por agentes de la Unidad de Intervención Policial, Información, la Brigada Móvil, Caballería, Drones y Subsuelo de la Policía Nacional, así como la Policía Municipal de Madrid, Samur-Protección Civil, Bomberos y auxiliares del Real Madrid.

Se prevé la asistencia de unos 1.400 aficionados ingleses con entrada para un partido en el Estadio Santiago Bernabéu que llenará su aforo de 76.000 personas. Para agilizar el trabajo de los agentes de seguridad se recomienda a los asistentes acudir con antelación.