Rebaños de ovejas tomarán el corazón de Madrid el domingo 19, de Casa de Campo a Cibeles, con la Fiesta de Trashumancia

Archivo - Ovejas del rebaño trashumante que celebra la XXVIII Fiesta de la Trashumancia - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiesta de la Trashumancia volverá a Madrid el domingo 19 de octubre, con un rebaño de ovejas que tomará el centro de la ciudad desde la Casa de Campo pasando por la calle Mayor hasta llegar a la Plaza de Cibeles.

Reivindica desde 1994 el papel de la trashumancia y la ganadería extensiva como herramienta de conservación de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático, ha recordado el Ayuntamiento de Madrid sobre la Fiesta de la Trashumancia.

Arrancó a mediados de los 90 como forma de reclamar al Congreso de los Diputados la aprobación de una nueva Ley de Vías Pecuarias que reconociera las cañadas, cordeles y veredas como bienes de dominio público.

La del domingo 19 está organizada por la Asociación Trashumancia y Naturaleza y colaboran la Asociación Concejo de la Mesta, Fundación MAVA, Ayuntamiento de Madrid y Fundación WWF/ Adena España.

La capital renueva así su compromiso con la preservación del patrimonio que constituyen los 125.000 kilómetros y las 425.000 hectáreas de superficie protegida para el pastoreo. La calle de Alcalá fue un importante tramo de la Cañada Real Galiana o Riojana, desviada hace años por los distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas.