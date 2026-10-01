Rechazada la ley de MM que pedía informes con los criterios para elegir los medios que reciben publicidad institucional

Archivo - Hemiciclo durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha tumbado este jueves la Proposición de Ley de Más Madrid que pedía que se publicaran los criterios que justifican la inclusión y exclusión de medios de comunicación en la asignación de recursos así como una identificación del "receptor final del presupuesto asignado".

De mismo modo, el texto reclamaba que los contratos de publicidad institucional incluyeran el presupuesto y criterios para cada medio además de informes que tengan impresiones estimadas e impresiones alcanzadas además del impacto logrado.

El diputado de Más Madrid Pablo Padilla ha cifrado en "160 millones de euros" los que ha gastado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en publicidad institucional.

"¿Eso es mucho dinero o es poco? Pues miren, es uno de cada 1.150 euros que maneja la Comunidad de Madrid. El Gobierno de España se gasta uno de cada 5.440. Es decir, que Ayuso se gasta unas 5 veces más en publicidad", ha planteado tras poner en cuestión el alcance de varios medios de comunicación que cuentan con publicidad institucional del Gobierno regional.

Por su parte, la socialista Tatiana Jiménez ha afirmado que cuando uno los planes de medios de esta legislatura, esos criterios "no siempre permiten entender el reparto", más allá de "el de afinidad".

"Podemos ver cómo hay medios con menor audiencia que reciben mucha más inversión que otros medios que tienen una mayor audiencia. Hay cabeceras que reciben cantidades muy importantes sistemáticamente y otras que quedan siempre fuera", ha censurado.

Por su parte, la diputada del Vox Ana Velasco ha señalado que en el caso de la publicidad institucional, "la opacidad y la dificultad para acceder a la información para acceder a la información sobre qué, cómo y por qué se lleva a cabo cada vez es mayor", además de apuntar que es "bastante complicado" acceder a los datos de la Comunidad.

"La información aparece troceada y dividida en múltiples artículos y conceptos y no se conocen los criterios con los que se deciden las campañas", ha afirmado, a la vez que ha subrayado que los 27 millones que invirtió en 2025 el Gobierno regional en este concepto es "absolutamente desmesurado" y se debe "reducir sustancialmente".

Por parte del PP, el parlamentario José María Arribas ha defendido que la información que se ofrece a nivel regional es "accesible, interoperable y reutilizable", además de incidir en que conviene diferenciar entre exigir transparencia y "construir políticamente una sospecha de opacidad sobre información que ya es pública".

"Gran parte de la supuesta reforma consiste en convertir en nueva obligación aquello que ya constituye una obligación y una práctica. Que alguien me explique por qué necesitamos una modificación legislativa para ordenar que se haga lo que ya se hace", ha valorado, a la vez que ha defendido que la transparencia no puede empezar "en la Puerta del Sol y terminar cuando llega a La Moncloa".