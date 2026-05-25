Recoletos hace un paseo por la memoria con una exposición con las fotos más icónicas de las anteriores visitas papales

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto oficial de inauguración de la muestra al aire libre instalada en el paseo de Recoletos - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Paseo de Recoletos hace un paseo por la memoria con una exposición con las 22 fotografías más icónicas de las visitas a Madris de Juan Pablo II y Benedicto XVI, una muestra inaugurada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, acompañada por la concejala de Turismo, Almudena Maíllo, y el concejal-presidente de Centro, Carlos Segura.

"Estoy seguro que son fotos que todos tenemos en la cabeza y que nos recuerdan aquellas visitas, tanto por la cantidad de gente que hubo como por momentos tan especiales como los que se pudieron vivir durante aquellos días y que van a ser muy similares a los que vamos a vivir entre el 6 y el 9 de junio en la ciudad de Madrid", ha destacado el alcalde.

'Las visitas papales a Madrid' podrá visitarse hasta el 7 de junio y reúne 22 instantáneas sobre las cuatro visitas papales que ha acogido la capital, instaladas en una docena de soportes distribuidos en el Paseo de Recoletos, entre las plazas de Cibeles y de Colón.

Juan Pablo II visitó Madrid en tres ocasiones, del 31 de octubre al 3 de noviembre de 1982; del 15 al 16 de junio de 1993, con motivo de la consagración de la Almudena, y del 3 al 4 de mayo de 2003, para la canonización de cinco beatos españoles. Benedicto XVI estuvo en la capital del 18 al 21 de agosto de 2011 con motivo de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud.