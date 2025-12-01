Récord histórico de viajeros en Metro durante el 'Black Friday' con más de 2,8 millones

Archivo - Logo de Metro - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha registrado un total de 2,82 millones de viajes el pasado viernes 28 de noviembre, coincidiendo con la celebración del 'Black Friday', lo que supone la cifra más alta de toda la historia de la compañía, según ha informado la empresa del suburbano en un comunicado.

El dato de este año mejora en un 1,5% el obtenido el año pasado, cuando se registraron 2,78 millones de viajes, y confirma el incremento sostenido de demanda que está experimentando el suburbano madrileño durante el presente ejercicio, pese a que la Línea 6 se mantiene parcialmente suspendida.

La cifra récord también evidencia que este evento vuelve a ser el día con mayor demanda del año en el suburbano, algo que ocurre de manera habitual entre 2015 y 2020. La otra cita anual con máximos de demanda de viajeros en el suburbano suele producirse a mediados de diciembre, debido también a las compras navideñas y a las cenas y comidas de Navidad.

Los altos datos de demanda de viajeros se han mantenido durante todo el fin de semana. En concreto, el sábado 29 de noviembre, también se ha registrado récord histórico para este tipo de día, con 2,07 millones de viajes (un 2,87% más que en 2024 y un 0,91% más que el anterior récord en sábado). Por su parte, el domingo 30 de noviembre, se alcanzó la cifra de 1,47 millones de viajes, también un 0,44% más que el año anterior.

Para garantizar la movilidad de todos los madrileños durante estas fechas, a lo largo de todo el fin de semana la compañía metropolitana ha activado un dispositivo de refuerzo de transporte público que ha supuesto un incremento del servicio en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 y ML1, con picos de hasta un 78%. El refuerzo se ha mantenido el sábado y el domingo con niveles de hasta un 114% en determinadas franjas horarias.