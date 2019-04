El rector de la UCM revisará la fusión de departamentos y cree que la desvinculación de CUNEF acabará en los tribunales

Publicado 07/04/2019 10:30:04 CET

El nuevo rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, aspira a simplificar los trámites administrativos de la institución y revisará la fusión de departamentos acometida en la anterior legislatura para modificar lo que no haya funcionado y estima que la desvinculación de CUNEF como centro adscrito para convertirse en universidad privada seguramente acabe en los tribunales.

Sobre la agrupación de departamentos, su intención es crear un grupo específico para evaluar los resultados de esa fusión, acometida en la etapa anterior y que había que hacer, pero no con la "forma desafortunada" que a su juicio emprendió el anterior equipo de Gobierno de la Complutense.

En este sentido y en base a la nueva normativa, se analizará los departamentos para ver, con informes de las Juntas y las Facultades, si hay agrupaciones no funcionales y si se tienen que cambiar. En ese sentido, ha dicho que modificará todo aquello que no tenga buenos resultados.

En declaraciones a Europa Press tras ganar los comicios de la universidad el pasado miércoles, ha señalado que se tiene que desplegar una "auditoría de procesos", que ahora son "lentos", "costosos" y "con mucha burocracia" que ralentiza todo lo que tiene que ver con las convocatorias del Personal Docente Investigador (PDI) y el Personal de Administración y Servicios (PAS).

Actualmente, el nuevo rector cree que la Complutense es una universidad "poco eficiente" en este tipo de procesos, como pueden ser la convocatoria de plazas en la institución o el proceso de matriculación, a través de unas pautas que generan una "gran carga de trabajo" que es necesario agilizar.

En el plano normativo, Goyache asegura que la Comunidad de Madrid necesita una regulación normativa, tanto en el ámbito público como el privado, que potencie la universidad y para eso los rectores tienen que ser escuchados.

"Tenemos que liderar una ley digna, realista, que apueste por la financiación con objetivos reales y comprendiendo que la universidad pública es imprescindible para la sociedad madrileña y española", ha aseverado.

EL MAPA DE UNIVERSIDADES PRIVADAS ES "ATOMIZADO Y DESORBITADO"

Goyache ha subrayado que "no tiene ningún problema con la universidad privada si es de calidad" pero que, en el caso de Madrid, sí rechaza el mapa que se ha creado de este tipo de centros, que ve "atomizado" y "desorbitado".

Respecto a la desvinculación de CUNEF como centro adscrito de la institución, el rector ha señalado que se rubricó un convenio en el vinculación en el pasado y que ahora se trata de "cambiar la jugada" para seguir "en el territorio" de la Complutense al justificar obras de rehabilitación acometidas, pero como universidad privada.

"Esto no puede ser y va a ser una lucha que acabará seguramente en los tribunales", ha remachado Goyache respecto a este conflicto con uno de los tres centros que fueron aprobados por la Asamblea de Madrid como nueva universidad privada.

También ha opinado sobre las repercusiones del caso Máster en la imagen de la universidad. Tras manifestar su absoluto rechazo a cualquier signo de irregularidad, el rector de la UCM lamenta que al final se valore a juzgue a todas las universidades por casos "tremendamente aislados" en los que se tienen que depurar responsabilidades. "Esto al final nos salpica a todos", ha remachado.

No obstante, ha enfatizado que este tipo de casos muestran que las universidades tienen que estar "más vigilantes para que esto no ocurra" y que "no es cierto que las universidades se conviertan en chiringuitos".

AUMENTAR LA CAPACIDAD DEL WIFI Y ABRIRSE A ASIA Y ÁFRICA

Aparte, en esta nueva etapa en la que entra la Complutense ve esencial tomar medidas para aumentar la capacidad de ofrecer wifi a los miembros de la comunidad universitaria, pues ahora es "auténticamente insuficiente" en las facultades, que cuentan con un gran número de personas.

"Tenemos que mejorar los programas informáticos e internalizarlos porque hay que apostar por la formación online y las nuevas tecnologías para hacerlo posible. Eso requiere inversión y formación", ha apuntado el también catedrático de Veterinaria.

Respecto a la universidad y su relación con la esfera internacional, Goyache ha asegurado que "hay que abrirse muchísimo" porque la Complutense tiene que ser la "referencia" de España en materia universitaria en todos los países y continentes.

Por ello, se está en negociaciones para llegar a acuerdos de colaboración con más países de Asia, no solo con China que tiene ahora un flujo importante de estudiantes que recalan en la universidad, y abrirse también a un continente como África, que tiene "mucho futuro".

A su vez, cree que se tiene que recuperar el "prestigio" que alcanzó en su día la Universidad Complutense en los países de hispanoamérica y que la institución que dirigirá debe afianzarse como la "gran receptora de estudios en español".