Los rectores siguen "insatisfechos" con el borrador de la futura Ley de Universidades: "Hay muchas cosas por hacer"

ALCALÁ DE HENARES, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III) han vuelto a mostrarse "insatisfechos" con el borrador de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) porque creen que "hay muchas cosas por hacer".

Así lo han manifestado este martes en una rueda de prensa celebrada en rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) tras firmar la creación de asociación de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA)

"No nos satisface, hay todavía mucho por hacer en profesorado, estudiantado y sanciones. Necesitamos una ley lo más adecuada posible. La financiación claramente sigue siendo insuficiente. Hay que negociar", ha expresado el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache.

En este sentido, el rector de la UAH, José Vicente Saz, que será presidente del CRUMA hasta finales de este año, ha recordado que cuando se presentó la LESUC "no se daba respuesta a los problemas" de los centros universitarios. Ha destacado que el "espíritu" ha virado en los últimos meses, pero siguen a la espera de revisar los últimos flecos con la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

Estas declaraciones se producen dos semanas después de la huelga universitaria, convocada por estudiantes y trabajadores, que tuvo un seguimiento del 70%, tal y como informó CC.OO., sindicato que respaldó la convocatoria junto con UGT, CGT y CNT. En la concentración frente a la Puerta del Sol, donde se sitúa la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, asistieron un total de 7.000 personas, según la Delegación de Gobierno.