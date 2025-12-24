Recuperan de una parada cardiorrespiratoria a un hombre de 53 años durante un partido de baloncesto en Villanueva

Archivo - Ambulancia del SUMMA 112 en Getafe - SUMMA 112 - Archivo

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos del Summa han conseguido recuperar de una parada cardiorrespiratoria a un hombre de 53 años durante un partido de baloncesto en Villanueva de la Cañada en la mañana de este día de Nochebuena.

Han sido testigos que han presenciado lo que estaba ocurriendo, primero un desvanecimiento, los que han iniciado las maniobras de recuperación, ha informado 112-Comunidad de Madrid.

"Una vez más y afortunadamente en esta ocasión la cadena de supervivencia ha funcionado", han aplaudido los servicios de emergencias. El Summa ha estabilizado a la víctima y le ha trasladado al Hospital Puerta de Hierro.