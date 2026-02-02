La red de donación de plasma se amplía con dos nuevos puntos fijos

Archivo - Hospital Universitario Ramón y Cajal - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La red sanitaria de donación de plasma de la Comunidad de Madrid se ha ampliado desde este lunes con la incorporación de dos nuevos puntos fijos, ubicados en el Hospital Universitario Ramón y Cajal y el Hospital Universitario de Móstoles, y suma ya siete centros dedicados a impulsar este tipo de donación esencial para muchos pacientes.

Ambos hospitales comienzan este lunes su actividad como centros de donación de plasma, para lo que es necesario solicitar cita previa, según ha recordado el Centro de Transfusión de la Comunidad.

Las personas que quieran donar plasma en el Hospital Ramón y Cajal deberán hacerlo a través del teléfono 91 336 88 69, mientras que los que deseen hacerlo en el Hospital Universitario de Móstoles, deberán llamar al 91 664 87 86.

Además de estos nuevos puntos, también se puede donar plasma en la sala de donación del Centro de Transfusión y en los hospitales públicos La Paz, Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares), Henares (Coslada) y e Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes).

El propósito de esta ampliación es incrementar la disponibilidad de plasma y avanzar hacia la autosuficiencia en medicamentos derivados, fundamentales para el tratamiento de alrededor de 6.000 pacientes en la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, el Hospital Universitario Severo Ochoa (Leganés) se incorpora este mes al Tour Plasma. Esta iniciativa, activa desde abril de 2024, recorre de forma rotatoria los hospitales 12 de Octubre, Getafe, Fundación Alcorcón, Fundación Jiménez Díaz y Puerta de Hierro, con el objetivo de aumentar la visibilidad de la donación de plasma y fomentar la participación ciudadana.

Los requisitos para donar plasma son los mismos que para donar sangre: ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. El proceso de plasmaféresis dura aproximadamente 40 minutos y requiere cita previa a través del correo donarplasma@salud.madrid.org o del teléfono 91 301 72 40. Al no extraerse hematíes, la recuperación del donante es más rápida.

El plasma es un componente clave tanto para transfusiones como para la elaboración de medicamentos hemoderivados. Aproximadamente un 15% del plasma donado se destina a transfusiones directas, mientras que el 85% se emplea en la fabricación de fármacos como inmunoglobulinas, factores de coagulación o albúmina, esenciales para personas con inmunodeficiencias primarias, enfermedades autoinmunes, hemofilias y otras patologías graves.