Redondo llama a "todos los eslabones de la cadena de protección" a estar "bien fuertes" ante la violencia de género

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (4i), y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín (4d), durante un minuto de silencio por el asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Madrid, en la Sede de l - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha hecho un llamamiento a "todos los eslabones de la cadena de protección" a estar "bien fuertes" para hacer frente a la violencia de género, que recientemente se ha cobrado una nueva víctima con la muerte de Cristina, una mujer de 34 años asesinada a manos de su pareja este fin de semana en Leganés.

Redondo, que ha asistido a un minuto de silencio en la Delegación del Gobierno en Madrid en recuerdo de la mujer fallecida en Leganés, ha ofrecido declaraciones a los medios en las que ha insistido en la necesidad de estar alerta ante posibles situaciones de riesgo para las mujeres y así "llegar a tiempo y salvar vidas que, en definitiva, es de lo que se trata".

Es por ello que ha apelado en primer lugar a las víctimas o sus entornos a alzar la voz y denunciar situaciones de violencia de género. Aún reconociendo que en ocasiones la víctima "no es consciente", Redondo ha animado a los entornos familiares, de amistades o laborales a actuar frente "situaciones de vulnerabilidad".

Otro de los eslabones de la cadena a la que la ministra ha hecho referencia son los equipos psicosociales, una herramienta a través de la que en ocasiones las víctimas terminan accediendo a los sistemas de protección. Finalmente, ha apelado a los jueces para que se sitúen "a favor de las víctimas" y protejan a las mujeres "con todos los recursos" de los que dispone el sistema judicial, "que son muchos".

De acuerdo con la ministra de Igualdad, en el sistema de seguimiento de mujeres víctimas de violencia de género, el Sistema VioGén, hay actualmente registradas unas 106.500 mujeres, si bien el 67% de las 38 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año no habían denunciado. "Es un enorme problema de Derechos Humanos y de Igualdad en la sociedad española", ha resumido.

Uno de los últimos casos de violencia de género en Madrid es el de Cristina, una mujer de 34 años que el fin de semana apareció muerta en su vivienda en el barrio de Zarzaquemada, en Leganés. La Policía Nacional consiguió detener a su pareja horas después en Alicante, a donde había huído tras, presuntamente, acabar con la vida de la joven.