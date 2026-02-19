La reestructuración de Educación con la salida de Viciana y la marcha de diputados del PP centrarán este jueves el Pleno

Archivo - El exconsejero de Educación y Universidades Emilio Viciana durante el pleno en la Asamblea de Madrid. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reestructuración de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades con la salida del consejero Emilio Viciana, los ceses de dos directores generales y las dimisiones en el Grupo Parlamentario Popular centrarán este jueves el Pleno de la Asamblea de Madrid a pesar de no formar parte del orden del día.

Emilio Viciana era cesado este lunes principalmente por su incapacidad para sacar adelante la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), el reto fundamental del área que estaba previsto que se debatiera en la Cámara de Vallecas a final de 2025 pero que ni siquiera llegó al Consejo de Gobierno. A su vez se les comunicó a los directores generales de Universidades, Nicolás Javier Casas, y de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera Tejeda, que no seguirían en su cargo.

En el lugar de Viciana la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, situaba a la hasta el momento viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, Mercedes Zarzalejo, que tomaba posesión de su cargo este miércoles.

Las réplicas del cese Viciana --que él asegura que fue a petición propia-- llegaban el martes por la mañana, cuando dimitían tres diputados de la Asamblea cercanos al exconsejero. Se trataba del portavoz de Educación, Pablo Posse, la de Juventud, Carlota Pasarón, y la de Familia y Asuntos Sociales, Mónica Lavín.

Estos parlamentarios conformaban el grupo afín a Antonio Castillo Algarra, director artístico del Ballet Español y persona muy cercana a Díaz Ayuso. Este se sumaba a ellos a última hora de la noche formalizando de su puesto.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, encuadraba los cambios de la Consejería dentro de "un relevo" y defendía que hay que verlo "dentro de la normalidad", mientras que en el caso de la Asamblea destacaba que se incorporarán diputados con conocimientos municipalistas.

La propia Ayuso, por su parte, este martes reivindicaba el "buen trabajo" de Viciana al frente de Educación, un hombre "honrado y serio" y adelantaba que con el nombramiento de Zarzalejo quiere reforzar el trabajo con las universidades, especialmente el sistema de financiación.

LA OPOSICIÓN PIDE LA COMPARECENCIA DE AYUSO

El mismo lunes que se conocía el cese de Viciana, desde Más Madrid y PSOE se pedía la comparecencia de Ayuso en el Pleno para dar cuenta de la reestructuración de la Consejería, a lo que la presidenta respondía registrando a petición propia esta comparecencia. La Mesa la calificará este viernes y se prevé que se sustancie en el primer Pleno de marzo, ya que la próxima semana no hay actividad parlamentaria.

El líder del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, afirmaba que el PP "de Ayuso se desmorona" y afirmaba que la nueva consejera es "más sectaria" que Viciana.

Más Madrid, por su parte, advertía a la nueva titular de Educación de que si seguía "confrontando con la universidad pública, asfixiándola y enfrentándose a la comunidad educativa" seguiría el camino de su predecesor. Sobre Viciana vinculaban su cese con haber llevado a la Justicia el 'caso FP'.

En el caso de Vox, afirmaba que el relevo estaba "cantado" tras "dos años y medio totalmente perdidos" en Educación. Afirmaban que el estado general de la Educación madrileña "necesita un cambio de rumbo", que Viciana no había sabido darlo y ponían en duda que lo fuera a acometer Zarzalejo.

EL PLENO

En este contexto tomarán posesión de su acta de diputados los sustitutos de Posse, Pasarón y Lavín. Se trata de la alcaldesa de Madarcos, Eva María Gallego Berzal; la exalcaldesa de Collado Mediano Irene Zamora Sánchez; y el exconcejal de Villaviciosa de Odón y actual coordinador de Seguridad y Emergencias de Móstoles Paul Rubio Falvey.

Tras ello llegará el turno de la sesión de control a Ayuso donde los grupos preguntarán sobre adjudicación de vivienda social (Vox), la rendición de cuentas del Gobierno regional (PSOE), el gasto público en publicidad institucional (Más Madrid) y el impacto de la situación de Cercanías en la Comunidad (PP).

A continuación, en las dirigidas a los consejeros se debatirá sobre cuestiones como el aumento de plazas públicas en el primer ciclo de Educación Infantil, la okupación, la atención a pacientes de cáncer, las listas de espera sanitarias, las residencias y el control de redes sociales para los menores.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Tras la sesión de control llegará el escrito de oposición del PP a la comisión de investigación pedida por Más Madrid para analizar el impacto en la calidad asistencial del Hospital de Torrejón derivado de la gestión realizada por la empresa Ribera Salud y del ejercicio de las funciones de control y supervisión que correspondían a la Comunidad de Madrid. Más Madrid registraba esta petición de comisión tras conocerse los audios del ceo de Ribera Salud en los que hablaba de revertir la senda de rebaja de listas de espera.

La portavoz de la formación, Manuela Bergerot, afirmaba que donde hay beneficios económicos hay "listas de espera, pacientes maltratados y saqueo a los presupuestos de la sanidad pública". Por su parte, desde la Comunidad de Madrid se ha defendido que "no se ha detectado ninguna irregularidad" en la gestión en el Hospital de Torrejón de Ardoz.

COMPARECENCIA DE MATUTE

A continuación, intervendrá la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en una comparecencia reclamada por el PSOE para informar sobre las políticas en materia de Recursos Humanos impulsadas por su área.

El Ejecutivo ha puesto en marcha medidas como mejoras retributivas, incentivos para puestos en centros de difícil cobertura, contratos de hasta tres años de duración tras finalizar la residencia o retribuciones especiales por trabajar en fechas señaladas.

PROPOSICIONES NO DE LEY

Por último se debatirán las Proposiciones No de Ley (PNL) en las que Más Madrid buscará que la mayoría de la Cámara de Vallecas pida a la Comunidad rechazar la "deriva privativa" de los macroeventos y al promoción de un modelo cultural elitista, y también que secree una Unidad Regional de Prácticas FFEE dependiente de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Por su parte PSOE hará lo propio para reclamar que se haga una auditoría presupuestaria de la contratación en FP.

Vox lleva una PNL para que el Ejecutivo regional pida al central rechazar la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes ilegales, auditar "exhaustivamente" todas las concesiones de nacionalidad en los últimos años, repatriar a todos los que accedan ilegalmente y deportar a cualquier "leal o ilegal" que cometa delitos graves.

En cambio, PP ha registrado una enmienda de modificación para sustituir el texto de Vox por uno alternativo que, previsiblemente, se apruebe con la absoluta 'popular'. Se incluye además de rechazar la regularización, evitar que la percepción de ayudas públicas pueda convertirse en propósito o modo de vida de ningún ciudadano en España y revisar subvenciones que "promuevan o faciliten cualquier forma de inmigración ilegal o tráfico de personas".

Además, también pide acabar con el "efecto llamada", revisar el "carácter excepcional del arraigo", llegar a cabo las reformas para impedir fraude de ley en la tramitación del expediente de extranjería o petición de asilo y garantizar que el padrón municipal sirva para fines estadísticos y que las ayudas exijan la acreditación de residencia legal.