Refuerzos de hasta 250% en Metro por el Gran Premio de Fórmula 1, 50.000 tarjetas conmemorativas y un plano especial

El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid reforzará hasta un 250% el servicio en las líneas 4, 5 y 8 de Metro del suburbano durante la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, del 11 al 13 de septiembre, habrá un plano especial del suburbano y se pondrás a la venta 50.000 tarjetas conmemorativas.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha presentado este lunes el dispositivo especial de transporte público con motivo tras recorrer en nueve minutos el trayecto entre Nuevos Ministerios y Feria de Madrid, donde se encuentra el circuito semiurbano Madring.

"El operativo convertirá el recinto en el circuito mejor conectado por transporte público del Mundial, con la Comunidad de Madrid como referente internacional en movilidad para grandes acontecimientos deportivos", ha destacado el consejero.

Durante su intervención, Rodrigo ha subrayado que la capital está preparada para acoger un acontecimiento de esta dimensión, "con una red de transporte público capaz de mover a cientos de miles de personas de forma rápida, segura y eficiente" para la que se esperan 345.000 asistentes.

De esta forma, el plan de movilidad combinará el aumento de las frecuencias de Metro, con un refuerzo de hasta el 250% en las líneas 4, 5 y 8 de Metro en los momentos de mayor demanda, con cinco lanzaderas gratuitas de EMT y la conexión con la red de Cercanías.

En el caso del suburbano, además, la L8, uno de los principales accesos a Madring, circulará con trenes de seis coches, incrementando un 50% su capacidad habitual. Igualmente, habrá más personal en los equipos de atención al viajero y seguridad en las estaciones para facilitar la movilidad durante las tres jornadas de competición.

Por su parte, EMT pondrá en funcionamiento cinco servicios especiales y gratuitos, atendidos por una flota de 49 autobuses, que conectarán el circuito con algunos de los principales puntos de la capital, entre ellos Plaza de Castilla, Avenida de América, Metropolitano y Canillejas. Las lanzaderas tendrán frecuencias de entre cuatro y siete minutos y se adaptarán a los momentos de mayor afluencia.

TARJETA DE TRANSPORTE CONMEMORATIVA

Además, el Consorcio Regional de Transportes pondrá a la venta 50.000 tarjetas de transporte público de edición limitada con motivo de este evento, disponibles en las estaciones de Sol, Gran Vía, Nuevos Ministerios y Feria de Madrid, así como en los principales intercambiadores.

El Ejecutivo autonómico editará asimismo un plano especial de Metro dedicado a la Fórmula 1, que incorporará el trazado completo de Madring, las estaciones recomendadas y las diferentes alternativas de acceso al recinto, junto con los tiempos estimados a pie hasta los distintos puntos de entrada.

Durante las tres jornadas de competición también se instalarán puntos especiales de atención al cliente en Feria de Madrid y Nuevos Ministerios (L8) para ofrecer información sobre trayectos, horarios, tarifas y alternativas de movilidad.

Además, estos espacios facilitarán la adquisición de productos de la nueva colección inspirada en la Fórmula 1, con camisetas, sudaderas y gorras que combinan elementos característicos del suburbano madrileño con referencias al circuito y a la competición automovilística.