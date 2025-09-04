La región gasta 180 euros menos por persona en servicios sociales que la media estatal, según CCOO

El sindicato critica la "privatización de los servicios públicos" por parte del Gobierno regional

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gasto por habitante en servicios sociales de la Comunidad de Madrid en 2023 fue de 405 euros, lo que supone una diferencia de casi 180 euros con la media estatal, que alcanza los 584 euros.

Así se desprende del 'Observatorio social de las personas mayores' presentado este jueves por el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO), en el que se analizan cuestiones relacionadas con las pensiones, la dependencia o la sanidad y en el que se indica también que la inversión en servicios sociales se redujo un 1,9% respecto a 2022.

"La comunidad autónoma más rica es precisamente la que menos invierte en materia de gasto, inversión pública... en materia general de servicios sociales", ha apuntado la secretaria general de CC.OO. de Madrid, Paloma López, que ha criticado también "la privatización de los servicios públicos como apuesta política" del Gobierno regional y que las políticas públicas "están prácticamente abandonadas".

Otro de los datos que menciona el estudio en relación al gasto en servicios sociales es que representó en 2023 el 0,95% del producto interior bruto (PIB) regional, "0,12 puntos menos que el año anterior y por debajo de la media nacional, que es de 1,76%", según CC.OO.

PRESUPUESTO SANITARIO POR HABITANTE MÁS BAJO DE ESPAÑA

El observatorio presentado recoge los datos de algunas de las cuestiones que más afectan a las vidas de las personas mayores, entre las que incluye la sanidad. Así, se ha puesto el foco en que la Comunidad de Madrid tiene el menor presupuesto sanitario per cápita de toda España para 2025, con una proyección de gasto de 1.482 euros por madrileño, una cifra que está lejos de la media nacional, de 1.944 euros, y más aún de la comunidad que más invierte, Asturias, con 2.422 euros por habitante.

En términos de comparación, el presupuesto sanitario de Madrid para 2025 es de 10.459 millones de euros, lo que representa un aumento de 294 millones respecto al año anterior. Sin embargo, este aumento es menor que el incremento medio de 72 euros por habitante en otras comunidades, lo que indica que "Madrid sigue perdiendo terreno en inversión sanitaria", según CC.OO. En 2022, Madrid ya ocupaba la penúltima posición en inversión por habitante, con 1.625 euros, solo por encima de Andalucía, que invirtió 1.533 euros.

Según últimos informes en la Comunidad de Madrid citados en el informe, más de un 70% de los centros de salud tienen sus plantillas incompletas y hay más de 760.000 personas sin médico o médica de familia asignada. López ha insistido en que "la comunidad más rica es la que menos recursos invierte" en gasto de atención a las personas y ha puesto el foco en que el personal sanitario "está saturado y agotado mientras el negocio de la salud no deja de crecer en manos privadas".

REDUCIR BUROCRACIA EN DEPENDENCIA

Otra de las materias analizadas en el observatorio es la situación de la dependencia en la región. Aunque la situación en cuanto a listas de espera "no es tan negativa" como en otras autonomías, "hay que reducir la burocracia", según ha exigido el secretario general de la Federación Estatal de Pensionistas de CC.OO., Jesús Sepúlveda.

Para ello, Sepúlveda ha remarcado la necesidad de aumentar la inversión en el sistema de dependencia, ya que esta "es del 0,67% del PIB actual, mientras que lo deseable sería llegar al 1,5% o el 2%". "Hay que bajar las listas de espera y mejorar las condiciones de los trabajadores que trabajan en el sector con el tema de la dependencia, fundamentalmente mujeres. Hay que aumentar su cualificación, su formación y sus salarios, porque va a repercutir en una mejor atención a las personas dependientes", ha expresado Sepúlveda.

La reducción de la burocracia ayudaría, en palabras de la secretaria general de CC.OO., a evitar una situación "verdaderamente grave, que es el caso de las personas mayores que fallecen antes incluso de que se les haya llegado a dar el tema del grado y la clasificación de dependencia".

SISTEMA DE PENSIONES

Una tercera pata del informe son las pensiones, sobre las que CC.OO. ha pedido que "garanticen la suficiencia, especialmente en las mínimas, y que reduzcan las brechas de género". El sistema público de pensiones protege a casi 10 millones de personas a escala estatal.

Sepúlveda ha explicado que el objetivo es que "las pensiones más bajas aumenten de una manera más significativa respecto a las altas", y por ello ha destacado la reforma del sistema de pensiones llevada a cabo por el Gobierno central en marzo de 2023.

Respecto a los datos de la Comunidad de Madrid, la situación es comparativamente mejor que en otras autonomías, aunque López lo ha achacado "al efecto capitalidad", por el que la región acoge a personas con salarios más elevados que la media. "Aquí se instalan los grandes directivos, que cobran salarios muy altos. Entonces, las medias suben. Pero eso no significa que las medias de los trabajadores, que son las medias más bajas, tengan unas pensiones más altas. Con lo cual, está distorsionado", ha resumido.

ESPERANZA DE VIDA EN LA REGIÓN

Un último aspecto analizado en el observatorio es la esperanza de vida de los madrileños que han llegado a los 65 años. Así, según se desprende, esta alcanza los 89,4 años en las mujeres, mientras que se queda en 86 en los hombres, con una media de 87,8 años entre ambos sexos. "Si llegas a los 65 años, es la región con una esperanza de vida más alta", ha mencionado López.

"El objetivo no es aumentar solo la esperanza de vida, sino que estos años se vivan en condiciones dignas, en una sociedad equitativa", ha apuntado la secretaria general de la Federación de Pensionistas de CC.OO. de Madrid, Marisa Castro.